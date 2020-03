Plusieurs mois après l'annonce du portage de Death Stranding sur PC, Hideo Kojima a enfin partagé sa date de sortie.

Date de sortie et bande-annonce de Death Stranding sur PC

Lunettes de soleil « masque de Ludens » Or chiral et Argent.

Squelette renforcé Or et Argent.

Blindage niveau 2 Or et Argent.

Différents fonds d'écran.

À la fin du mois d'octobre, quelques jours avant la sortie sur PlayStation 4,a annoncé queallait également voir le jour sur PC, sans nous en dire davantage. C'est ce 2 mars que le développeur japonais, nous donnant rendez-vous début juin.a enfin levé le voile sur la. Prévu pour l'été 2020, nous accueillerons finalement le titre le. Nombreux étaient les joueurs à attendre des nouvelles du portage sur PC, étant donné quen'est pour le moment disponible que sur PlayStation 4. Il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir s'aventurer des cette Amérique post-apocalyptique et découvrir le personnage très énigmatique qu'est Sam Porter Bridges.En plus de cette date de sortie, Hideo Kojima a partagé un court trailer, lequel nous permet de voir les premières images (non définitives) de cette version plutôt prometteuse.Si vous êtes intéressé par, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, précommander le titre sur les deux plateformes sur lesquelles il sera disponible pour la somme de 59,99 euros, à savoir Steam et l' Epic Games Store . Si vous précommandez l'édition Standard, divers bonus vous seront octroyés en jeu en progressant dans l'histoire :D'ores et déjà disponible sur PlayStation 4, Death Stranding arrivera donc sur PC le 2 juin prochain.