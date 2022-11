Death Stranding a atteint les 10 millions de joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est à la fin de l'année 2019 que les joueurs et les joueuses PS4 découvraient, développé par Kojima Productions. Depuis, le titre s'est offert une version Director's Cut ainsi qu'un portage sur PC.D'ailleurs, Kojima Productions a récemment annoncé, via un article disponible sur le site officiel et une publication sur Twitter, queont parcouru les aventures de Sam Porter Bridges. Cette statistique prend en compte le nombre de personnes qui ont joué au jeu de base ainsi que celles et ceux qui ont découvert le titre avec la Director's Cut, et ce peu importe la plateforme utilisée. Notons également qu'en ce mardi 8 novembre 2022,Sur Death Stranding nous incarnons Sam Porter Bridges (Norman Reedus prête ses traits au personnage). Les événements narrés se déroulent dans un monde post-apocalyptique, ravagé par le « Death Stranding ». L'objectif étant alors de « reconnecter des villes isolées et une société éclatée » (propos d'Hideo Kojima). Si vous désirez en savoir plus au sujet du titre, sachez que notre test de Death Stranding est disponible.Rappelons, finalement, que Death Stranding est à retrouver sur PS4, PS5 et PC (Steam et Epic Games Store). Le jeu est également disponible dans le Game Pass et dans le PlayStation Plus (via les abonnements Extra et Premium).