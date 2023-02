Death Stranding 2 utilisera de nouvelles techniques pour un rendu plus réaliste

2/2

From here, we can use this as reference to think about how we can reproduce the same picture on a real-time game engine. Model is Shioli Kutsuna. Costumes provided by Armani🙏🏻 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 1, 2023

We will be using new techniques that were not used in the previous game, but we must first go back to the basics of visuals and start experimenting. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 1, 2023

Récemment annoncé, sans plus de détails,, à l'image du premier épisode. Hideo Kojima n'hésitera pas à distiller quelques informations sur ses réseaux sociaux, comme il l'a fait en ce début de mois de février,Le réalisateur japonais explique que pour cet opus, les équipes utiliseront « de nouvelles techniques qui n'étaient pas utilisées dans le jeu précédent », et pour cela, le studio a invité Mayumi Nishiyama, directrice de l'éclairage japonaise, afin qu'elle puisse donner une conférence sur la création d'images de synthèse plus photoréalistes.Grâce à cela, les équipes souhaitent proposer des images plus réalistes pour les personnages, encore plus que dans le premier épisode. Cela va permettre d'améliorer les cheveux, le teint de la peau ou encore le reflet de la lumière, notamment pour les personnes asiatiques, dont Shioli Kutsuna, qui a été confirmée dans, comme l'explique Hideo Kojima.Pour le reste, il va falloir patienter, étant donné que. Hideo Kojima a affirmé avoir réécrit l'histoire après la pandémie , dans laquelle Fragile tiendra un rôle important . Sa sortie n'est, pour le moment, prévue que sur PS5, sans aucune fenêtre.