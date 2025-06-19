De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Death Stranding 2 se rendra disponible sur PC. Nous vous apportons des éléments de réponse.

Death Stranding 2 sort-il sur PC ?

Le deuxième opus de la franchise Death Stranding, à savoir(de son nom complet), arrive à la fin du mois de juin 2025. Le titre, qui nous proposera de retrouver Sam Porter Bridges et d'autres personnages emblématiques, notamment Fragile, est très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,, pour le moment en tout cas. En effet, depuis la toute première annonce, Sony et Kojima Productions ont toujours précisé, à travers les différentes communications officielles et les trailers, quearrive sur PS5, et ce, le 26 juin 2025.Toutefois, il n'est pas impossible quedébarque sur PC à l'avenir. Comme vous le savez probablement déjà, le premier jeu de la licence, soit Death Stranding, est tout d'abord sorti sur PS4 en novembre 2019 puis s'est offert un portage PC quelques mois plus tard, c'est-à-dire en juillet 2020.De ce fait, il se peut quesuive la même stratégie que son aîné et se dote, dans un futur plus ou moins proche, d'une version PC. Évidemment, si Sony et Kojima Productions annoncent un tel projet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les informations concernant un potentiel portage deRappelons, en guise de conclusion, quesort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Plusieurs éditions sont proposées pour ce nouvel opus mettant en scène les prochaines aventures de Sam Porter Bridges : standard, deluxe numérique ainsi qu'un collector.