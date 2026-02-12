Death Stranding 2 confirme sa sortie sur PC, et ça arrive plus vite que prévu

Hideo Kojima ne perd pas de temps. Moins d'un an après son lancement sur PS5, Death Stranding 2: On the Beach s'apprête à conquérir les joueurs PC. Une annonce officialisée lors du State of Play qui s'accompagne d'une date de sortie imminente et de promesses techniques alléchantes.

Death Stranding 2 arrive déjà sur PC

Un gameplay enrichi et plus agressif

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais une réalité concrète.. Belle surprise, puisqu'il ne faudra attendre que quelques semaines, un gros mois, avant de découvrir cette suite qui avait été appréciée l'an dernier sur PS5., confirmant ainsi une stratégie de portage de plus en plus rapide chez Sony, l'exclusivité console n'ayant duré que quelques mois. Une excellente nouvelle pour ceux qui attendaient de découvrir cette épopée avec la puissance du clavier-souris, d'autant que la fuite de la classification ESRB avait déjà mis la puce à l'oreille des fans.Kojima Productions ne se contente pas d'un simple portage.. Naturellement, la manette DualSense restera compatible pour ceux qui souhaitent conserver les retours haptiques spécifiques au titre, même sur ordinateur.Pour rappel, l'histoire transporte cette fois les joueurs en Australie, une région radicalement différente des États-Unis du premier opus. Le moteur du jeu gère désormais des catastrophes naturelles dynamiques comme des tremblements de terre, des tempêtes de sable et des feux de forêt, rendant la survie encore plus précaire face au Timefall.Au-delà de la technique, c'est l'évolution du gameplay qui séduira les nouveaux venus.. L'aspect social, le fameux Strand System, a également été approfondi pour renforcer la connexion entre les joueurs.Rendez-vous donc le 19 mars pour vérifier si cette version PC est à la hauteur de la vision singulière de son créateur.