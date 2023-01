Death Stranding 2 : Hideo Kojima promet un rôle important pour Fragile

Je ne peux pas en dire beaucoup pour le moment, mais Fragile sera importante. Quant aux rôles que joueront Elle et Shioli, c'est quelque chose que les gens devraient attendre avec impatience. Ils seront époustouflés par les choses folles que nous avons faites ! Je ne peux pas encore révéler quoi que ce soit, mais je le ferai à l'avenir. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La suite de Death Stranding est désormais officielle. Celle-ci s'est révélée à l'occasion des Game Awards 2022, fin décembre, mais mis à part un magnifique et énigmatique trailer, nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet. Lors d'un épisode du podcast Brain Structure , Hideo Kojima a livré quelques informations sur son projet,, comme le présage la bande-annonce, qui la met longuement en valeur.Même s'il ne souhaite pas trop divulguer d'informations pour le moment, le réalisateur japonais explique que deux des nouveaux personnages,, que nous avons pu voir dans des affiches avant la révélation, auront aussi un rôle majeur dans l'histoire. Nous en saurons plus dans un « avenir proche ».En attendant d'en savoir plus, d'ici la moitié de l'année et l'E3 2023 avec un peu de chance,. Côté casting, en plus des trois actrices que nous avons citées, Norman Reedus et Troy Baker reprendront également leur rôle.