Death Stranding 2: On the Beach : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Death Stranding 2: On the Beach.

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Configurations PC Death Stranding 2: On the Beach

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Les détails des configurations minimale et medium

Configuration minimale Configuration medium Système d'exploitation Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent) Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent) Processeur Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6600 Stockage requis 150 Go SSD 150 Go SSD Preset pour les graphismes Low Medium Performance 1080p - 30 FPS 1080p - 60 FPS

Les détails des configurations recommandée et « Very High »

Configuration (High) recommandée Configuration Very High Système d'exploitation Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent) Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent) Processeur Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT Stockage requis 150 Go SSD 150 Go SSD Preset pour les graphismes High Very High Performance 1440p - 60 FPS 4K - 60 FPS

PC Édition Standard → 56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 54,99 € au lieu de 90 €, soit 39 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Lors du State of Play du 12 février dernier, Kojima Productions a fait l'annonce tant attendue par la communauté :arrive au cours du mois de mars 2026 sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il faudra posséder 16 Go de mémoire vive, au minimum. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 150 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mars 2026 sur PC. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PS5. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :