Death Stranding 2: On the Beach : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Death Stranding 2: On the Beach.
Lors du State of Play du 12 février dernier, Kojima Productions a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Death Stranding 2: On the Beach
arrive au cours du mois de mars 2026 sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Death Stranding 2: On the Beach
.
Configurations PC Death Stranding 2: On the Beach
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Death Stranding 2: On the Beach
, sachez qu'il faudra posséder 16 Go de mémoire vive, au minimum. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 150 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Death Stranding 2
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Death Stranding 2: On the Beach
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et medium
|
|Configuration minimale
|Configuration medium
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)
|Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)
|Processeur
|Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 3100
|Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600
|Mémoire
|16 Go
| 16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go)
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6600
|Stockage requis
|150 Go SSD
| 150 Go SSD
|Preset pour les graphismes
|Low
|Medium
|Performance
|1080p - 30 FPS
|1080p - 60 FPS
Les détails des configurations recommandée et « Very High »
|
|Configuration (High) recommandée
|Configuration Very High
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)
| Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)
|Processeur
|Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X
| Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800
|NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
|Stockage requis
|150 Go SSD
|150 Go SSD
|Preset pour les graphismes
| High
|Very High
|Performance
|1440p - 60 FPS
|4K - 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2
arrive le 19 mars 2026 sur PC. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PS5. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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