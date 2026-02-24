Death Stranding 2: On the Beach : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2026 à 15h41
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Death Stranding 2: On the Beach.
Death Stranding 2: On the Beach : Les configurations PC
Lors du State of Play du 12 février dernier, Kojima Productions a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Death Stranding 2: On the Beach arrive au cours du mois de mars 2026 sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Death Stranding 2: On the Beach.

À lire également

Death Stranding 2 confirme sa sortie sur PC, et ça arrive plus vite que prévu

Death Stranding 2 confirme sa sortie sur PC, et ça arrive plus vite que prévu

Configurations PC Death Stranding 2: On the Beach

death-stranding-2-visuel-sam
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Death Stranding 2: On the Beach, sachez qu'il faudra posséder 16 Go de mémoire vive, au minimum. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 150 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Death Stranding 2 sur PC.

Chargement du sondage...

0 votant

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Death Stranding 2: On the Beach ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et medium

  Configuration minimale Configuration medium
Système d'exploitation Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)  Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)  
Processeur Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 3100  Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600
Mémoire 16 Go   16 Go 
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go)   NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6600
Stockage requis 150 Go SSD   150 Go SSD 
Preset pour les graphismes Low  Medium
Performance 1080p - 30 FPS  1080p - 60 FPS

death-stranding-2-configurations-pc-details

Les détails des configurations recommandée et « Very High »

  Configuration (High) recommandée Configuration Very High
Système d'exploitation Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent)    Windows 10 ou 11 (Version 1909 ou plus récent) 
Processeur Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X   Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X 
Mémoire 16 Go   16 Go  
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800  NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
Stockage requis 150 Go SSD   150 Go SSD  
Preset pour les graphismes  High Very High
Performance 1440p - 60 FPS  4K - 60 FPS

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2 arrive le 19 mars 2026 sur PC. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PS5. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 54,99 € au lieu de 90 €, soit 39 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC
Death Stranding 2 17 mars 2026

Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2: On the Beach sur PC en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Death Stranding 2 sort-il sur PC ?
Death Stranding 2 13 février 2026

Death Stranding 2 sort-il sur PC ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Death Stranding 2 se rendra disponible sur PC. Nous vous apportons des éléments de réponse.
Death Stranding 2 confirme sa sortie sur PC, et ça arrive plus vite que prévu
Death Stranding 2 12 février 2026

Death Stranding 2 confirme sa sortie sur PC, et ça arrive plus vite que prévu

Hideo Kojima ne perd pas de temps. Moins d'un an après son lancement sur PS5, Death Stranding 2: On the Beach s'apprête à conquérir les joueurs PC. Une annonce officialisée lors du State of Play qui s'accompagne d'une date de sortie imminente et de promesses techniques alléchantes.

commentaire (0)