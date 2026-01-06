Le mystérieux projet hardware entre Asus et Hideo Kojima se dévoile enfin

C'est l'annonce inattendue du CES 2026 à Las Vegas. Asus ROG s'associe au légendaire studio Kojima Productions pour transformer sa tablette gaming en œuvre d'art. Entre design signé Yoji Shinkawa et puissance démesurée, le constructeur taïwanais vise l'ultra-luxe pour les fans de l'univers Ludens.

Quand Yoji Shinkawa redessine la technologie

Je voulais créer un gadget qui appartienne à Ludens, et j'ai intégré cette idée dans le design du PC. Les pièces et les lignes s'inspirent de Ludens et en portent l'essence.









Une fiche technique venue du futur

Une facture salée pour une édition ultra-limitée









L'alliance semblait inévitable tant les deux entités cultivent le goût de la démesure et de l'innovation. Asus Republic of Gamers a profité du salon de Las Vegas pour lever le voile sur. Au centre de toutes les attentions : leune réinterprétation radicale de la célèbre tablette gaming, pensée pour fusionner l'art visuel et la puissance brute.Ce n'est pas un simple changement de couleur que propose Asus, mais, le directeur artistique emblématique de la saga. Le châssis en aluminium usiné CNC (Commande Numérique par Calculateur) et fibre de carbone reprend les lignes angulaires et futuristes de « Ludens », la mascotte du studio. L'objectif affiché est clair : effacer la frontière entre l'outil informatique et l'objet de collection.L'artiste japonais explique sa démarche créative :Les détails vont loin, avec une typographie exclusive, des découpes spécifiques et un packaging qui ravira les collectionneurs,. C'est une machine qui ne manque pas de démontrer son appartenance à l'univers Kojima.Sous ce capot artistique se cache un monstre de puissance adapté aux exigences de 2026. Asus n'a fait aucune concession en intégrant le processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, couplé à une carte graphique Radeon 8060S. Mais. Une quantité astronomique, mais surtout pour la création de contenu et l'exécution de modèles d'intelligence artificielle en local grâce à un NPU de 50 TOPS.L'écran n'est pas en reste avec une dalle Nebula de 13,4 pouces en résolution 2.5K, affichant un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Que ce soit pour faire tourner les dernières productions AAA ou pour travailler sur des moteurs graphiques lourds, ce 2-en-1L'écosystème ne s'arrête pas à la machine. Asus lance également une gamme de périphériques aux couleurs de la collaboration :, tous estampillés du slogan « For Ludens Who Dare ». Cependant, l'exclusivité a un coût qui risque de faire grincer des dents.Le ROG Flow Z13-KJP sera disponible en France au premier trimestre 2026 pour. Un positionnement tarifaire élitiste qui réserve cette machine aux passionnés les plus fortunés ou aux professionnels de l'image cherchant une station de travail mobile au look unique.