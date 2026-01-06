Le mystérieux projet hardware entre Asus et Hideo Kojima se dévoile enfin

C'est l'annonce inattendue du CES 2026 à Las Vegas. Asus ROG s'associe au légendaire studio Kojima Productions pour transformer sa tablette gaming en œuvre d'art. Entre design signé Yoji Shinkawa et puissance démesurée, le constructeur taïwanais vise l'ultra-luxe pour les fans de l'univers Ludens.
L'alliance semblait inévitable tant les deux entités cultivent le goût de la démesure et de l'innovation. Asus Republic of Gamers a profité du salon de Las Vegas pour lever le voile sur une collaboration d'envergure avec le studio d'Hideo Kojima
. Au centre de toutes les attentions : le ROG Flow Z13-KJP,
une réinterprétation radicale de la célèbre tablette gaming, pensée pour fusionner l'art visuel et la puissance brute.
Quand Yoji Shinkawa redessine la technologie
Ce n'est pas un simple changement de couleur que propose Asus, mais une refonte esthétique complète supervisée par Yoji Shinkawa
, le directeur artistique emblématique de la saga Metal Gear et de Death Stranding 2: On the Beach
. Le châssis en aluminium usiné CNC (Commande Numérique par Calculateur) et fibre de carbone reprend les lignes angulaires et futuristes de « Ludens », la mascotte du studio. L'objectif affiché est clair : effacer la frontière entre l'outil informatique et l'objet de collection.
L'artiste japonais explique sa démarche créative :
Je voulais créer un gadget qui appartienne à Ludens, et j'ai intégré cette idée dans le design du PC. Les pièces et les lignes s'inspirent de Ludens et en portent l'essence.
Les détails vont loin, avec une typographie exclusive, des découpes spécifiques et un packaging qui ravira les collectionneurs, incluant une mallette de transport dédiée
. C'est une machine qui ne manque pas de démontrer son appartenance à l'univers Kojima.
Une fiche technique venue du futur
Sous ce capot artistique se cache un monstre de puissance adapté aux exigences de 2026. Asus n'a fait aucune concession en intégrant le processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, couplé à une carte graphique Radeon 8060S. Mais le chiffre qui donne le vertige, c'est la mémoire vive : 128 Go de LPDDR5X unifiée
. Une quantité astronomique pensée pour le jeu très haut de gamme
, mais surtout pour la création de contenu et l'exécution de modèles d'intelligence artificielle en local grâce à un NPU de 50 TOPS.
L'écran n'est pas en reste avec une dalle Nebula de 13,4 pouces en résolution 2.5K, affichant un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Que ce soit pour faire tourner les dernières productions AAA ou pour travailler sur des moteurs graphiques lourds, ce 2-en-1 promet une polyvalence rare sur ce format ultra-portable
.
Une facture salée pour une édition ultra-limitée
L'écosystème ne s'arrête pas à la machine. Asus lance également une gamme de périphériques aux couleurs de la collaboration : un casque ROG Delta II, une souris Keris II Origin et un tapis de souris XXL
, tous estampillés du slogan « For Ludens Who Dare ». Cependant, l'exclusivité a un coût qui risque de faire grincer des dents.
Le ROG Flow Z13-KJP sera disponible en France au premier trimestre 2026 pour un tarif débutant à 4099 euros
. Un positionnement tarifaire élitiste qui réserve cette machine aux passionnés les plus fortunés ou aux professionnels de l'image cherchant une station de travail mobile au look unique.
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