Death Stranding 2 : L'histoire a été réécrite après la pandémie du COVID-19

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors des Game Awards 2022, nous avons pu découvrir de nombreuses nouvelles productions, et parmi elles se sont cachées quelques surprises, comme. Révélé par le biais d'une magnifique bande-annonce, comme sait le faire Hideo Kojima, le réalisateur japonais a donné quelques précisions sur le projet.Par exemple, nous avons appris que, parce que Hideo Kojima ne « voulait pas non plus prédire plus l'avenir, alors je l'ai juste réécrite ». Il précise qu'il avait commencé l'écriture de l'histoire de cette suite, en l'ayant même terminée avant que la pandémie ne commence, au début de l'année 2020, avant de « repartir de zéro ».S'il n'avait pas fallu réimaginer l'histoire, peut-être aurions-nous pu découvrir Death Stranding 2 un peu plus tôt. Mais l'annonce s'est faite durant ce mois de décembre 2022, pour le plus grand bonheur des amateurs de la licence, qui ont été séduits par Death Stranding. Il va cependant falloir attendre encore quelque temps avant d'avoir de plus amples informations au sujet de cette suite. Mais pour patienter, ou pour tenter de dénicher quelques indices sur ce qui nous attend, vous pouvez toujours revisionner le trailer d'annonce de Death Stranding 2, qui n'est pas le nom définitif. Le titre arrivera dans un premier temps sur PS5. Un film Death Stransing a également été officialisé