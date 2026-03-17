Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2: On the Beach sur PC en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Après une sortie sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, Death Stranding 2: On the Beach s'apprête à débarquer sur PC. Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience de découvrir les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges grâce à ce portage. D'ailleurs, et comme toujours, certaines personnes au sein de la communauté désirent se plonger dans le titre dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC, en France.





Heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC en France



Comme vous le savez probablement déjà, la version PC de Death Stranding 2 se rendra disponible le 19 mars 2026, soit un peu moins d'un an après son arrivée sur PS5. Grâce à des informations partagées sur la page Steam du titre et à une publication sur le compte Twitter/X de Nixxes Software, nous en savons un peu plus à propos de l'heure de lancement de Death Stranding 2.



De ce fait, l'heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC est fixée à 15h30 (heure française), le 19 mars 2026. Ce qui signifie que le deuxième opus de la licence de Kojima Productions sera jouable dans l'après-midi, et non dans la nuit ou dans la soirée, comme cela peut être le cas d'autres jeux. Remarquons également que le prétéléchargement de Death Stranding 2 sur PC est désormais disponible. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui ont une petite connexion internet.





Preload is available now for #DeathStranding2PC on Steam!



The game will be accessible for everyone when it launches worldwide on March 19 at 7:30 AM PT / 14:30 GMT / 15:30 CET / 23:30 JST.



Check out the new launch trailer and all the details on new #DeathStranding2 PC & PS5… — Nixxes Software (@NixxesSoftware) March 17, 2026

Quel est le prix de Death Stranding 2 sur PC ?



Selon les informations disponibles sur la page Steam du titre, l'édition Standard de Death Stranding 2 est vendue à 79,99 €. Il faudra compter 10 € de plus, soit 89,99 € au total, pour l'édition Digital Deluxe du titre. Celui-ci contient des items en jeu (squelette de combat, squelette à boost, squelette de bokka), un accès anticipé à la mitrailleuse (nv.1) et à plusieurs badges.



À lire également Death Stranding 2: On the Beach : Les configurations PC

Rendez-vous donc dans l'après-midi du 19 mars 2026 pour découvrirsur PC.