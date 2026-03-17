Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 11h47
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2: On the Beach sur PC en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC

Après une sortie sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, Death Stranding 2: On the Beach s'apprête à débarquer sur PC. Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience de découvrir les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges grâce à ce portage. D'ailleurs, et comme toujours, certaines personnes au sein de la communauté désirent se plonger dans le titre dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC, en France.

Heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC en France

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Comme vous le savez probablement déjà, la version PC de Death Stranding 2 se rendra disponible le 19 mars 2026, soit un peu moins d'un an après son arrivée sur PS5. Grâce à des informations partagées sur la page Steam du titre et à une publication sur le compte Twitter/X de Nixxes Software, nous en savons un peu plus à propos de l'heure de lancement de Death Stranding 2.

De ce fait, l'heure de sortie de Death Stranding 2 sur PC est fixée à 15h30 (heure française), le 19 mars 2026. Ce qui signifie que le deuxième opus de la licence de Kojima Productions sera jouable dans l'après-midi, et non dans la nuit ou dans la soirée, comme cela peut être le cas d'autres jeux. Remarquons également que le prétéléchargement de Death Stranding 2 sur PC est désormais disponible. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui ont une petite connexion internet.

 

Quel est le prix de Death Stranding 2 sur PC ?

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Selon les informations disponibles sur la page Steam du titre, l'édition Standard de Death Stranding 2 est vendue à 79,99 €. Il faudra compter 10 € de plus, soit 89,99 € au total, pour l'édition Digital Deluxe du titre. Celui-ci contient des items en jeu (squelette de combat, squelette à boost, squelette de bokka), un accès anticipé à la mitrailleuse (nv.1) et à plusieurs badges.

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Rendez-vous donc dans l'après-midi du 19 mars 2026 pour découvrir Death Stranding 2: On the Beach sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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