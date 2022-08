PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'août 2022

Jeux PS Plus Extra & Premium, les jeux d'août 2022

Yakuza Kiwami

Yakuzą Kiwami 2

Yakuza 0

Dead by Daylight

Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

Monopoly Madness

Monopoly Plus

UNO

PlayStation Plus Games Catalog for August include:



Il y a plusieurs semaines, PlayStation a lancé la nouvelle formule pour le PlayStation Plus : le service dispose désormais de trois abonnements, aux avantages divers. Tous les joueurs et les joueuses ayant opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou bien Premium ont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.À ce sujet, PlayStation vient tout juste d'annoncer, pour ce mois d'Dès le 16 août prochain, tous les joueurs possédant un abonnement actif au PS Plus Extra ou Premium pourront découvrir de. Certains possèdent une dimension multijoueur, tandis que d'autres ne peuvent être joués qu'en solo. Comme prévu, plusieurs opus de la licence Yakuza arriveront dans le catalogue. Mais sans plus tarder, découvrez la liste complète, qui a notamment été révélée dans un récent article sur le site PlayStation Blog :Pour rappel, au mois de juillet 2022 , le catalogue PS Plus Extra & Premium a accueilli : Stray, Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Intergrade et plusieurs titres Assassin's Creed, entre autres.