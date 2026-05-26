Dead by Daylight confirme enfin l'arrivée d'une figure culte du cinéma d'horreur

Freddy, Ghost Face, Chucky ou encore Letherface, ils étaient tous réunis dans Dead by Daylight mais un nom manquait à ce casting cauchemardesque. Cette injustice est sur le point d'être réparée.

Dans Dead by Daylight, l'un des grands plaisirs des joueurs est d'incarner une figure effrayante de la pop culture. De nombreuses licences ont déjà eu droit à leur collaboration, que ce soit Stranger Things, Five Nights at Freddy's ou Silent Hill. Le cinéma d'horreur regorge ainsi de créatures terrifiantes et d'esprits torturés qui ont leur place dans la liste des tueurs à incarner.

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Par le passé, des films comme Halloween, Scream, Saw ou The Ring ont été mis à l'honneur. Pourtant, un nom (ou plutôt un masque historique) se faisait désirer. Les souhaits des joueurs ont enfin été entendus : Jason sera bientôt jouable dans Dead by Daylight.

Jason débarque dans Dead by Daylight

La nouvelle a été révélée sur la chaîne YouTube de Dead by Daylight à travers un court trailer de présentation. Celui-ci nous transporte dans une cabane lugubre perdue au milieu des bois. Un inconnu entre dans ce lieu qui semble abandonné, puis saisit une machette. Enfin, il prend un masque qu'il place sur son visage. Un éclair éclaire alors le porteur qui n'est autre que Jason Voorhees, le tueur de la saga Vendredi 13.

À l'heure où ces lignes sont rédigées, les détails concernant les compétences et la difficulté de jeu de Jason n'ont pas été révélés. Toutefois, Behaviour Interactive a précisé que le tueur pourra traquer les survivants en suivant leurs empreintes, tout en restant totalement invisible grâce à son pouvoir « Mal omniprésent ».

Un invité de marque pour le 10e anniversaire du jeu

Une autre indication précise que Jason pourra lancer des objets sur les survivants qui essaient de fuir. Celles et ceux qui jouent sur la bêta publique du titre peuvent d'ores et déjà enfiler le masque de hockey du tueur de Vendredi 13. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au 16 juin prochain.

L'arrivée de Jason prendra d'ailleurs des allures de cadeau car le tueur sera disponible pour les célébrations du 10e anniversaire de Dead by Daylight.