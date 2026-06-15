Dead by Daylight dévoile les contenus à venir et annonce une refonte visuelle

Behaviour Interactive a, récemment, partagé une roadmap de l'année 11 de Dead by Daylight, tout en annonçant d'autres nouveautés importantes.

Comme vous le savez peut-être, Behaviour Interactive a tenu, il y a très peu de temps, un stream spécial pour le 10ème anniversaire de Dead by Daylight, qui nous a permis de savoir quel réalisateur a été choisi pour le film. Durant cet événement, les développeurs ont dévoilé une roadmap, détaillant les nouveaux contenus à venir sur Dead by Daylight, tout en apportant des informations complémentaires.

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Une année 11 chargée pour Dead by Daylight

En effet, durant ce stream spécial et via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a partagé une feuille de route pour l'année 11 de Dead by Daylight. Celle-ci offre, dès lors, aux joueurs et aux joueuses un aperçu des contenus à venir dans les prochains mois. Ainsi, voici un bref récapitulatif des nouveautés majeures attendues sur Dead by Daylight :

Juin 2026 → Arrivée de Jason, en tant que Tueur, et de Shane Wiigwaas, en tant que Survivant (ce dernier est dans le chapitre original The Life Road).

Août 2026 → Lancement du chapitre original Chorus of Sin, développé avec la communauté, qui comprend les personnages The Judgment et Aurora.

Novembre 2026 → Chapitre « Terrifier ».

Décembre 2026 → Arrivée d'une nouvelle carte originale.

Mars 2027 → Sorti d'un chapitre The Casting of Frank Stone.

Avril 2027 → Nouveau survivant annoncé.

The real horror lies ahead.

Here's a closer look at Year 11. 👁️ pic.twitter.com/1j7vEvhBif — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 15, 2026

Évidemment, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de détails concernant ces nouveaux contenus à venir, mais Behaviour Interactive communiquera plus précisément à leur sujet en temps et en heure.

Des événements et des collections pour Dead by Daylight

En complément, le studio de développement a prévu plusieurs événements pour Dead by Daylight, dont « The Black Banquet », qui doit commencer au cours de ce mois de juin 2026. Selon les informations partagées, le mode 2 versus 8 devrait également revenir en septembre, tandis que d'autres événements seront disponibles par la suite.

Behaviour Interactive a indiqué que la collection avec Silent Hill et celle avec The Walking Dead (Glenn en août, et Negan en 2027) vont s'agrandir. De plus, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une collection Scooby-Doo, en décembre, et une avec Diablo, en octobre.

Une refonte visuelle et des améliorations annoncées pour Dead by Daylight

Les développeurs ont profité de l'occasion pour indiquer que Dead by Daylight va profiter d'une refonte visuelle importante en 2027. Dès lors, la communauté peut s'attendre à des améliorations concernant les personnages, les animations et surtout les rendus faciaux. Les cartes et les différents environnements ne devraient pas être en reste, non plus. Malheureusement, à l'heure actuelle, Behaviour Interactive n'a pas partagé de date, ni même de fenêtre de sortie plus précise pour cette refonte visuelle de Dead by Daylight.

With a decade of horror behind us, we want to push the horror further with a visual update, new game modes, and more.

It's still early in the development process, but here's a sneak peek at what we've been working on behind the scenes. pic.twitter.com/zwGE4OUk8g — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 15, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.