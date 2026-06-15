Dead by Daylight : Le film tient désormais son réalisateur

Le réalisateur en charge du film Dead by Daylight à venir est à présent connu.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Dead by Daylight va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à un film, dont le projet a été annoncé pour la toute première fois en 2023. Il y a très peu de temps, le réalisateur du film Dead by Daylight a été révélé.

Le réalisateur du film Dead by Daylight est connu

En effet, lors du stream spécial du 10ème anniversaire du jeu, nous avons appris qui sera en charge de ladite adaptation : ainsi, c'est Thordur Palsson qui est le réalisateur du film Dead by Daylight. Ce dernier est notamment connu pour The Damned et The Valhalla Murders. Au cours du stream, Thordur Palsson a prononcé quelques mots et a ainsi dit :

Pour moi, l'essentiel est de retranscrire l'expérience de jeu Dead by Daylight. Je veux avant tout retranscrire cette sensation d'être constamment sur ses gardes. Je veux capturer l'angoisse, la tension, la peur de ce qui vous attend dans le brouillard.

D'après les dernières informations connues, c'est Alexandre Aje (Never Let Go, Piranha 3D) qui s'occupe du scénario, et ce, avec David Leslie Johnson-McGoldrick (les trois films Conjuring). D'ailleurs, le scénario serait désormais bouclé. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle annoncée lors de cet événement spécial.

Let's make it official - to celebrate the 10th anniversary of Dead by Daylight, we're happy to share that Thordur Palsson will direct the film adaptation. pic.twitter.com/PnCj7ll0lC — Blumhouse (@blumhouse) June 15, 2026

Le tournage du film Dead by Daylight va bientôt débuter

Ce stream fut également l'occasion d'apprendre que le tournage du film Dead by Daylight devrait débuter au cours de l'année 2027. Il a aussi été précisé que le domaine MacMillan et Greenville, qui sont deux lieux emblématiques du jeu, devraient être présents dans l'adaptation cinématographique. Toutefois, au moment où nous écrivons ces lignes, le film Dead by Daylight ne possède pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.