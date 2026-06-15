Dead by Daylight : Le film tient désormais son réalisateur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 juin 2026 à 14h28
Le réalisateur en charge du film Dead by Daylight à venir est à présent connu.
Dead by Daylight : Le film tient désormais son réalisateur

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Dead by Daylight va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à un film, dont le projet a été annoncé pour la toute première fois en 2023. Il y a très peu de temps, le réalisateur du film Dead by Daylight a été révélé.

Le réalisateur du film Dead by Daylight est connu

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En effet, lors du stream spécial du 10ème anniversaire du jeu, nous avons appris qui sera en charge de ladite adaptation : ainsi, c'est Thordur Palsson qui est le réalisateur du film Dead by Daylight. Ce dernier est notamment connu pour The Damned et The Valhalla Murders. Au cours du stream, Thordur Palsson a prononcé quelques mots et a ainsi dit : 

Pour moi, l'essentiel est de retranscrire l'expérience de jeu Dead by Daylight. Je veux avant tout retranscrire cette sensation d'être constamment sur ses gardes. Je veux capturer l'angoisse, la tension, la peur de ce qui vous attend dans le brouillard.

D'après les dernières informations connues, c'est Alexandre Aje (Never Let Go, Piranha 3D) qui s'occupe du scénario, et ce, avec David Leslie Johnson-McGoldrick (les trois films Conjuring). D'ailleurs, le scénario serait désormais bouclé. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle annoncée lors de cet événement spécial.

Le tournage du film Dead by Daylight va bientôt débuter

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Ce stream fut également l'occasion d'apprendre que le tournage du film Dead by Daylight devrait débuter au cours de l'année 2027. Il a aussi été précisé que le domaine MacMillan et Greenville, qui sont deux lieux emblématiques du jeu, devraient être présents dans l'adaptation cinématographique. Toutefois, au moment où nous écrivons ces lignes, le film Dead by Daylight ne possède pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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