PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de juillet 2022

Jeux PS Plus Extra & Premium, les jeux de juillet 2022

Stray (PS4 & PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel's Avengers (PS4 & PS5)

Assassin's Creed Unity (PS4)

Assassin's Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin's Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin's Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin's Creed: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row Gat Out of Hell (PS5)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

L'Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

Jumanji : Le jeu vidéo (PS4)

La Pat'Patrouille part en mission ! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

PlayStation a, récemment, proposé et lancé la nouvelle formule pour le PlayStation Plus : le service dispose désormais de trois abonnements, aux avantages divers. Tous les joueurs et les joueuses ayant opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou bien Premium ont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.À ce sujet, PlayStation vient tout juste d'annoncer , pour ce mois deDès le, tous les membres du PS Plus Extra et du PS Plus Premium pourront accéder à de. Voici la liste officielle, notamment révélée sur le site PlayStation Blog Par ailleurs, celles et ceux possédant un abonnement actif au PS Plus Premium auront accès à deux nouveaux titres, dits « classiques », soient :Rappelons finalement que les jeux offerts PS Plus pour ce mois de juillet ont été annoncés, il y a de cela plusieurs jours. Nous vous en parlions dans un article dédié