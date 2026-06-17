Dead by Daylight explose les compteurs grâce à l'arrivée de Jason

Dead by Daylight a, récemment, battu son record en termes de joueurs connectés en simultané, après avoir accueilli Jason.

Comme vous le savez probablement déjà, Dead by Daylight s'est doté, il y a très peu de temps, d'un nouveau chapitre qui met en scène un emblématique personnage de fiction, Jason Voorhees. D'ailleurs, l'arrivée de Jason a permis à Dead by Daylight de battre son record.

Dead by Daylight s'accorde un nouveau record

En effet, selon les données disponibles sur le fameux site Steam Charts, Dead by Daylight a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important, il y a seulement quelques heures : le 16 juin 2026, 125 059 personnes jouaient au titre de Behaviour Interactive depuis Steam. Il s'agit, ainsi, d'un nouveau record pour Dead by Daylight, dont le pic le plus haut était, auparavant, de 120 430.

L'arrivée du chapitre avec Jason a propulsé Dead by Daylight

Ce gain de popularité pour Dead by Daylight n'est pas anodin, car Behaviour Interactive a sorti, le 16 juin dernier, son nouveau chapitre, qui permet d'incarner un nouveau tueur, soit Jason. De plus, cela coïncide également avec le lancement d'une belle réduction sur le jeu de base ainsi que plusieurs de ses DLC (jusqu'à 60 %). Ainsi, Dead by Daylight est, en ce moment même, à 11,68 € sur Steam, contre 11,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store.

The more the merrier 🎉 Step into The Fog or bring a friend around the campfire with our Free Trial on Steam, PlayStation and Xbox until June 22.



Now's also the time to add a couple Characters to your roster with up to 60% off the Base Game and up to 60% off select DLCs on… pic.twitter.com/KPfaw6zo47 — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 16, 2026

De la même manière, et comme annoncé par les développeurs sur Twitter/X, Dead by Daylight vient tout juste de s'offrir un nouvel essai gratuit, qui est actuellement disponible sur Steam, PlayStation et Xbox, et ce, jusqu'au 22 juin prochain. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses de découvrir le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive avec des amis, sans débourser un seul centime.

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Dead by Daylight compte bien s'enrichir encore

D'ailleurs, Dead by Daylight n'a pas fini de faire parler de lui. Durant un stream spécial pour le 10ème anniversaire du jeu, Behaviour Interactive a dévoilé ses plans pour l'avenir de Dead by Daylight, en partageant notamment une roadmap pour l'année 11 et des informations sur les prochaines nouveautés (événements, collections, etc.).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.