Dead by Daylight bientôt envahi par l'IA ? Cette offre d'emploi fait réagir les joueurs

Des offres d'emploi publiées sur le site de Behavior Interactive (studio derrière Dead by Daylight) ont provoqué un flot de commentaires négatifs de la part de la communauté. En cause : les postes à pouvoir mentionnent l'utilisation de l'IA.
L'intelligence artificielle dans le jeu vidéo continue de faire parler d'elle. Technologie à double tranchant, elle peut être positive sur certains aspects, mais très controversée quand elle est liée au processus créatif. En effet, de nombreux joueurs sont opposés à son utilisation dans la création de personnages, de décors ou d'autres éléments qui créent l'identité visuelle d'un jeu.
Or, des annonces partagées par les créateurs de Dead by Daylight
ont rapidement fait réagir les internautes. En effet, dans le corps du texte, Behavior Interactive indique vouloir « repousser les limites du possible avec l'IA générative et les graphismes en temps réel ».
Cette simple phrase a provoqué une vague d'indignation.
Deux annonces qui ont choqué les joueurs de Dead by Daylight
La phrase est mentionnée dans deux annonces, l'une visant à recruter un programmeur senior ainsi qu'un artiste technique senior qui travaillera sur un projet encore non annoncé
. Si l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter la programmation est relativement acceptée, sa place dans la création artistique fait beaucoup plus débat.
Dans l'annonce, il est d'ailleurs possible de lire ceci :
Le candidat doit avoir une expérience pratique des outils d'IA générative pour la création de vidéos, d'images ou de contenu (Stable Diffusion, ComfyUI) ». Il devra également analyser, tester et documenter l'utilité des outils d'IA générative pour les flux de travail artistiques (par exemple, la génération de vidéos, d'images et de contenu) et collaborer avec les artistes pour prototyper, développer et maintenir des solutions créatives utilisant l'IA générative et des outils personnalisés.
Le studio a répondu et maintient sa position quant à l'utilisation de l'IA dans le développement de ses titres
Au vu des réactions de la communauté, PCgamesN a contacté Behavior Interactive
pour obtenir des précisions à ce sujet. Le studio a précisé qu'il « étudie l'utilisation d'outils d'IA générative pour améliorer les flux de travail internes, et non pour les éléments intégrés à nos jeux. Notre politique reste inchangée, et ces offres d'emploi ne concernent pas les postes au sein d'une équipe de jeu
».
Concrètement, l'intelligence artificielle sera utilisée, mais ce ne sera techniquement pas pour créer des éléments visuels du jeu ou pour réaliser des campagnes de marketing
. La réponse indique également que « Nous avons une politique très stricte interdisant l'inclusion de tout élément généré par l'IA dans Dead by Daylight ou tout autre jeu sur lequel nous travaillons
». Dead by Daylight ne devrait donc pas être confronté au scénario vécu par ARK: Aquatica
, ce qui devrait rassurer les joueurs.
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