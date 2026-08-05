Dead by Daylight : Chorus of Sin, l'histoire imaginée par la communauté est lancée en accès anticipé

Annoncé de longue date et après de nombreux votes impliquant les joueurs, le premier chapitre décidé par les joueurs de Dead by Daylight se rapproche à grands pas. Préparez-vous à affronter le Jugement !

Il y a plus d'un an, Dead by Daylight proposait aux joueurs de feuilleter les pages d'un étrange grimoire contenant plusieurs versets. Chacune d'entre elles incluait des choix sous forme de versets déterminant les caractéristiques d'une histoire originale partiellement créée par la communauté.

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Depuis le 30 juillet 2026, cette mystérieuse histoire impliquant un tueur « divin » et un survivant « mystique » est disponible en accès anticipé. Baptisée « Chorus of Sin », elle va mettre en avant un duel plein de spiritualité.

Châtiment éternel en approche dans Dead by Daylight

Chorus of Sin vous confrontera au Jugement, un tueur qui se distingue des autres personnages du jeu par son apparence. Évoquant celle d'un ange au premier abord, le bas de son corps est couvert d'yeux accusateurs. Le Jugement utilise une lumière divine pour frapper les Survivants et les transporter vers l'Exil, « un royaume de châtiment éternel où ils doivent éviter les dangers sous peine d'accélérer leur fin. »

De l'autre côté, une scientifique tient tête à cette figure mystique en ayant réussi l'exploit d'échapper à l'un de ces royaumes : Aurora Stardotter. Que vous souhaitiez incarner la survivante ou le tueur, leurs capacités ont été révélées. D'ailleurs, certains chanceux peuvent même déjà les tester en avant-première.

Un concours mis en place pour permettre à quelques chanceux de participer à cet accès anticipé

Si l'accès anticipé de Chorus of Sin est réservé aux créateurs, Dead by Daylight a tenu à remercier la communauté qui a permis la création de cette histoire unique avec un concours. Pour sa votre chance, il suffisait de regarder l'un des créateurs diffusant sa partie de Chorus of Sin pendant une heure pour participer à un tirage au sort spécial. Toutefois, cette campagne promotionnelle n'était accessible que lors du premier week-end de l'accès anticipé de Chorus of Sin.

Si vous avez raté cette occasion, ne soyez pas déçus car ce chapitre spécial arrivera très bientôt dans Dead by Daylight. Vous pourrez découvrir tout le contenu de Chorus of Sin à partir du 25 août 2026. Rappelons que le titre est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur Nintendo Switch.