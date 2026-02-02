« Soyez l'adulte dans la pièce » : Dean Hall livre ses regrets et ses leçons 12 ans après le lancement de DayZ



le 02 février 2026 à 18h38 Publié par Corentin Rimbert le 02 février 2026 à 18h38

Dans la dernière partie de notre entretien exclusif, Dean Hall a accepté de regarder dans le rétroviseur. Le créateur néo-zélandais revient sur le phénomène DayZ et nous confie le conseil précieux qu'il donnerait au jeune développeur qu'il était en 2012 pour mieux gérer le succès et la pression des joueurs.