DayZ Badlands annoncé : une nouvelle extension désertique massive arrive

DayZ est un jeu de survie en monde ouvert développé par Bohemia Interactive. Explorez la région de Chernarus infestée de zombies, trouvez nourriture, armes et équipements, et gérez votre santé pour survivre. Coopérez ou affrontez d'autres joueurs, et découvrez une expérience immersive qui évolue grâce aux mises à jour et à une communauté active.