DayZ Badlands annoncé : une nouvelle extension désertique massive arrive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 juin 2025 à 16h40
La survie prend une tournure inédite dans DayZ. Bohemia Interactive vient en effet de dévoiler DayZ Badlands, la troisième grande extension de son emblématique jeu de survie. Prévue pour une sortie en 2026, cette extension vous plongera dans un environnement désertique inédit où la chaleur écrasante devient votre principal ennemi.
DayZ Badlands annoncé : une nouvelle extension désertique massive arrive
Alors que la dernière extension de DayZ est sortie fin 2024, quelques années après Livonia, le premier DLC du jeu de survie, Bohemia Interactive accélère et annonce déjà une nouvelle carte, dans une ambiance drastiquement différente, nommée Badlands. Voici tous les détails.

Nasdara : une carte immense dans un désert impitoyable

dayz-badlands1
Avec une superficie impressionante de 267 km², Nasdara devient la plus grande carte officielle jamais créée pour DayZ. Cette région enclavée, située à l'ouest de Chernarus et bordée par le Takistan, se caractérise par ses vastes étendues de sable brûlant, des montagnes escarpées et des paysages ravagés par les conflits.

Les joueurs devront désormais gérer une nouvelle mécanique de survie : l'hydratation. Dans cet environnement hostile, chaque goutte d'eau comptera pour rester en vie.

Survivre dans un paysage marqué par la guerre

Nasdara est une terre ravagée par des décennies de conflits géopolitiques ayant laissé derrière eux des villes abandonnées, des infrastructures pétrolières en ruines et des routes détruites. Vous découvrirez des lieux marqués par une architecture moyen-orientale et des vestiges de l'ère soviétique, témoignant d'une histoire riche mais tragique. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Nouveautés clés de DayZ Badlands

Évidemment, ce DLC a de solides arguments pour se démarquer des autres expériences de DayZ. Les joueurs pourront notamment profiter de tout cela :
  • Une carte géante : 267 km² à explorer, la plus grande jamais créée pour DayZ.
  • Gameplay axé sur l'hydratation : gérez soigneusement votre eau et faites face aux difficultés du climat aride.
  • Objets et ennemis exclusifs : nouveaux infectés adaptés au désert, armes spécifiques et articles cosmétiques inédits.
  • Histoire façonnée par les joueurs : créez des factions, découvrez des secrets enfouis et reconstruisez la civilisation.
Miniature vidéo

Cette région, nommée à juste titre les « Badlands », est prête à accueillir les histoires des survivants, bandits ou héros organisés. Dans cette province sans lois, chaque joueur décidera de l'avenir de Nasdara : serez-vous celui qui restaurera l'ordre, ou préférez-vous régner par le chaos ? Un témoignage poignant retrouvé dans la région donne le ton (via la page Stea) :
Je crois que je vais mourir ici. Personne n'est venu nous chercher… Est-ce une malédiction ou une bénédiction ? Je sais tout ce qu'on a perdu, mais je verrai ce qui renaîtra. Si Dieu le veut. 
baldlands1
DayZ Badlands sera disponible en 2026 sur PC via Steam. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

DayZ s'offre une sortie sur Switch 2 avec des fonctionnalités inédites
DayZ 10 juin 2026

DayZ s'offre une sortie sur Switch 2 avec des fonctionnalités inédites

Bohemia Interactive frappe un grand coup en annonçant l'arrivée de DayZ sur Nintendo Switch 2. Prévue pour cette année, cette Cool Edition promet de repousser les limites de la console hybride avec des fonctionnalités exclusives et un contenu massif pour les amateurs de survie extrême.
La mise à jour 1.29 de DayZ est enfin disponible avec des performances décuplées
DayZ 08 avril 2026

La mise à jour 1.29 de DayZ est enfin disponible avec des performances décuplées

La très attendue mise à jour 1.29 de DayZ est enfin disponible. Au-delà des améliorations techniques massives et d'une version native Xbox Series, Bohemia Interactive dévoile une feuille de route ambitieuse pour 2026 avec l'extension Badlands.
DayZ 2 se concrétise, à moins que cela ne soit qu'une blague de Bohemia Interactive
DayZ 01 avril 2026

DayZ 2 se concrétise, à moins que cela ne soit qu'une blague de Bohemia Interactive

Après des années de silence et de rumeurs, une marque DayZ 2 vient d'être déposée en Europe. Si la date soulève quelques doutes, plusieurs indices passés laissent penser que le célèbre jeu de survie de Bohemia Interactive aura bien droit à une suite.

commentaire (0)