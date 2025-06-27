DayZ Badlands annoncé : une nouvelle extension désertique massive arrive

La survie prend une tournure inédite dans DayZ. Bohemia Interactive vient en effet de dévoiler DayZ Badlands, la troisième grande extension de son emblématique jeu de survie. Prévue pour une sortie en 2026, cette extension vous plongera dans un environnement désertique inédit où la chaleur écrasante devient votre principal ennemi.
Alors que la dernière extension de DayZ
est sortie fin 2024, quelques années après Livonia, le premier DLC du jeu de survie, Bohemia Interactive accélère et annonce déjà une nouvelle carte
, dans une ambiance drastiquement différente, nommée Badlands. Voici tous les détails.
Nasdara : une carte immense dans un désert impitoyable
Avec une superficie impressionante de 267 km²
, Nasdara devient la plus grande carte officielle jamais créée pour DayZ
. Cette région enclavée, située à l'ouest de Chernarus et bordée par le Takistan, se caractérise par ses vastes étendues de sable brûlant, des montagnes escarpées et des paysages ravagés par les conflits.
Les joueurs devront désormais gérer une nouvelle mécanique de survie : l'hydratation
. Dans cet environnement hostile, chaque goutte d'eau comptera pour rester en vie.
Survivre dans un paysage marqué par la guerre
Nasdara est une terre ravagée
par des décennies de conflits géopolitiques ayant laissé derrière eux des villes abandonnées, des infrastructures pétrolières en ruines et des routes détruites. Vous découvrirez des lieux marqués par une architecture moyen-orientale et des vestiges de l'ère soviétique
, témoignant d'une histoire riche mais tragique.
Nouveautés clés de DayZ Badlands
Évidemment, ce DLC a de solides arguments pour se démarquer des autres expériences de DayZ. Les joueurs pourront notamment profiter de tout cela :
- Une carte géante : 267 km² à explorer, la plus grande jamais créée pour DayZ.
- Gameplay axé sur l'hydratation : gérez soigneusement votre eau et faites face aux difficultés du climat aride.
- Objets et ennemis exclusifs : nouveaux infectés adaptés au désert, armes spécifiques et articles cosmétiques inédits.
- Histoire façonnée par les joueurs : créez des factions, découvrez des secrets enfouis et reconstruisez la civilisation.
Cette région, nommée à juste titre les « Badlands », est prête à accueillir les histoires des survivants, bandits ou héros organisés. Dans cette province sans lois, chaque joueur décidera de l'avenir de Nasdara : serez-vous celui qui restaurera l'ordre, ou préférez-vous régner par le chaos ? Un témoignage poignant retrouvé dans la région donne le ton (via la page Stea) :
Je crois que je vais mourir ici. Personne n'est venu nous chercher… Est-ce une malédiction ou une bénédiction ? Je sais tout ce qu'on a perdu, mais je verrai ce qui renaîtra. Si Dieu le veut.
DayZ Badlands sera disponible en 2026 sur PC via Steam. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits
.
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