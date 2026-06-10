DayZ s'offre une sortie sur Switch 2 avec des fonctionnalités inédites

Bohemia Interactive frappe un grand coup en annonçant l'arrivée de DayZ sur Nintendo Switch 2. Prévue pour cette année, cette Cool Edition promet de repousser les limites de la console hybride avec des fonctionnalités exclusives et un contenu massif pour les amateurs de survie extrême.

Treize ans après ses premiers pas sous la forme d'un mod particulièrement ambitieux pour Arma 2, le célèbre jeu de survie en milieu hostile s'apprête à conquérir un tout nouveau public. Bohemia Interactive a effectivement profité du Nintendo Direct de ce mois de juin pour officialiser le portage de DayZ sur la Nintendo Switch 2. Cette sortie, prévue pour cette année, marque une étape majeure pour le studio tchèque, qui n'avait encore jamais proposé son titre phare sur une machine du constructeur japonais. Les joueurs pourront ainsi découvrir la DayZ Cool Edition, une version enrichie regroupant l'expérience originale et ses nombreuses extensions.

Une arrivée historique sur console Nintendo

Dans un communiqué officiel adressé à sa communauté, l'équipe de développement a souligné l'importance de ce projet, qui s'inscrit dans une volonté de rendre le jeu accessible sur toutes les plateformes majeures du marché.

L'arrivée d'une expérience aussi exigeante et punitive sur une console Nintendo témoigne également d'un changement de cap pour le constructeur, désireux d'accueillir des titres matures et sans concession sur son nouveau matériel, alors qu'il était resté longtemps uniquement disponible pour les joueurs PC.

Des fonctionnalités techniques taillées pour la Switch 2

Pour ce portage tardif mais ambitieux, Bohemia Interactive ne compte pas faire les choses à moitié. Le studio a d'ores et déjà confirmé que le jeu exploitera pleinement les capacités de la nouvelle console hybride.











Les joueurs pourront ainsi compter sur la visée gyroscopique, une compatibilité totale avec la manette Pro, mais surtout sur des innovations majeures comme le DLSS et le VRR, garantissant une fluidité bienvenue pour un titre réputé gourmand. La gestion de l'inventaire bénéficiera quant à elle des contrôles tactiles de l'écran, tandis qu'une mystérieuse fonctionnalité de souris via les Joy-Con 2 a été évoquée, promettant une ergonomie repensée pour la survie.

Un contenu massif avec la Cool Edition

Loin de se contenter du jeu de base, cette édition ultime embarquera un contenu particulièrement généreux pour compenser les années d'attente. Les survivants auront bien évidemment le loisir d'explorer Chernarus, la carte historique de 230 kilomètres carrés inspirée des paysages d'Europe de l'Est, ainsi que Livonia, une région forestière dense où les ressources se font rares.

Enfin, l'extension Frostline, sortie en 2024 sera de la partie, plongeant les joueurs dans l'enfer glacé de Sakhal, un archipel volcanique où le froid mortel s'ajoute à la menace constante des infectés et des autres joueurs. Notez que cette version est aussi disponible sur les autres plateformes, si vous souhaitez directement acheter DayZ et ses deux extensions. Une troisième arrivera d'ailleurs dans peu de temps, nommée Badlands.

Si sur le papier, l'annonce a de quoi réjouir les amateurs de bac à sable multijoueur, une ombre plane toutefois sur ce portage. DayZ est historiquement connu pour ses lacunes techniques et son optimisation parfois hasardeuse, même sur des machines très puissantes. Faire tourner des serveurs accueillant jusqu'à soixante joueurs simultanément dans un monde ouvert sans temps de chargement sur la Switch 2 représentera un véritable tour de force pour les développeurs.

Rendez-vous d'ici quelques mois pour savoir si DayZ tournera bien sur Switch 2.