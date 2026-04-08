La mise à jour 1.29 de DayZ est enfin disponible avec des performances décuplées

La très attendue mise à jour 1.29 de DayZ est enfin disponible. Au-delà des améliorations techniques massives et d'une version native Xbox Series, Bohemia Interactive dévoile une feuille de route ambitieuse pour 2026 avec l'extension Badlands.

Une refonte visuelle et sonore très attendue avec la 1.29

Bien que le changement précédent visait à rendre le jeu plus immersif en brouillant les sons avec des échos, nous avons décidé de conserver les différences subtiles pour préserver l'approche unique de la communauté.

L'extension Badlands et la carte Nasdara pour 2026

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La survie n'a jamais été aussi fluide. Après une longue période de test,. Si elle s'annonçait modeste au départ, elle s'est transformée en un correctif technique majeur. L'optimisation des serveurs est au cœur de cette version, offrant un gain de performance pouvant atteindre des sommets sur les serveurs très peuplés. De plus, le titre s'offre enfin une version native sur Xbox Series, intégrant le programme Xbox Play Anywhere, bien que les joueurs PlayStation 5 devront encore patienter.. Ce changement visuel est particulièrement frappant sur la carte Sakhal, où les transitions abruptes cèdent la place à des paysages beaucoup plus naturels. En parallèle, les équipes de Bohemia Interactive ont entièrement retravaillé l'environnement sonore des armes à feu., et leur portée de détection a été étendue au-delà de 100 mètres. De plus le respawn pour les joueurs en groupe a enfin été ajusté, pour limiter la réapparition dans les mêmes zones. Les joueurs de l'extension Frostline ne sont pas en reste, avec l'arrivée du plus grand pack de cosmétiques hivernaux jamais créé, incluant de nouveaux manteaux, un sac à dos de grande capacité et des coiffes inédites en peau d'ours ou de renard.Le studio voit grand pour les années à venir. Le projet le plus ambitieux depuis le lancement officiel du jeu se nomme DayZ Badlands. Prévue pour bouleverser les codes de la survie,. Ce nouvel environnement désertique et aride imposera des défis climatiques extrêmes aux survivants.Pour traverser ces vastes étendues, les joueurs pourront enfin prendre le guidon des tout premiers véhicules à deux roues du jeu, incluant une mobylette et une moto tout-terrain, dotés d'une physique entièrement dédiée. Le système de construction de base sera également repensé, offrant des outils inédits pour reconquérir ce territoire dévasté.Avant le déploiement de la version 1.30,. Avec des événements saisonniers confirmés et un support continu du modding,Si vous ne possédez pas encore, le titre est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, notre partenaire