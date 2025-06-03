DayZ : La MàJ 1.28 est là et apporte événements dynamiques, nouvelles armes et conduite améliorée

Bohemia Interactive déploie aujourd'hui la mise à jour 1.28 de DayZ sur PC, Xbox et PlayStation. Cette version majeure intègre des événements dynamiques inédits, de nouvelles armes et optiques, et améliore considérablement la conduite et les combats armés. De quoi renouveler profondément l'expérience de survie, que vous évoluiez sur Sakhal, Chernarus ou Livonie.
Même s'il est sorti il y a des années, DayZ continue son petit bonhomme de chemin
, et les développeurs nourrissent encore les joueurs avec du contenu, comme c'est le cas avec la très belle mise à jour 1.28, qui est disponible sur toutes les plateformes, et fera plaisir à la communauté.
Des événements dynamiques débarquent sur Sakhal
Avec la mise à jour 1.28, l'île de Sakhal devient encore plus vivante :
- Bateaux échoués : Patrouilles militaires et embarcations civiles apparaissent désormais sur les côtes, offrant de précieuses opportunités de butin.
- Ambulances accidentées : Situées le long des routes principales, elles contiennent du matériel médical essentiel mais sont entourées d'infectés agressifs.
- Crash d'hélicoptères : De nouvelles épaves apparaissent sur l'île de Shantar et la péninsule de Burukan, modifiant les itinéraires des joueurs.
- Zones thermales mystérieuses : Des activités étranges ont été signalées, invitant les joueurs à explorer ces zones inédites.
Deux nouvelles armes renforcent l'arsenal
Pour enrichir vos affrontements, Bohemia introduit deux armes flambant neuves, que tous les joueurs pourront découvrir :
- Le fusil à pompe R12 → semi-automatique et hautement personnalisable avec une grande variété d'accessoires.
- Le pistolet-mitrailleur RAK 37 → calibre .380, doté de chargeurs de 15 et 25 cartouches, idéal pour les situations rapprochées.
Nouvelles lunettes et optiques revisitées
Votre précision bénéficiera également de plusieurs améliorations notables :
- Lunette Marksman → idéale pour des tirs longue distance.
- PSO-6 mise à jour → une optique revue et corrigée pour une meilleure visibilité.
- Viseur Sportpoint → un grossissement léger adapté aux combats dynamiques.
De plus, les lunettes prennent désormais en compte l'usure et les réticules lumineux, ajoutant un réalisme bienvenu en pleine action.
Les combats à l'arme à feu gagnent en réalisme
La refonte audio complète des fusils non automatiques garantit des échanges de tirs plus immersifs et percutants. Le maniement des armes a également été affiné, avec l'introduction d'un état « pullback » lorsqu'une arme entre en contact avec un obstacle. Ces modifications vont nettement améliorer le ressenti des affrontements.
Enfin une synchronisation optimale des véhicules
La conduite dans DayZ
bénéficie enfin d'une révision majeure grâce à une synchronisation client-serveur totalement repensée. Les véhicules seront désormais stables et réactifs
, même en cas de latence élevée, mettant fin aux problèmes de comportements erratiques.
Les sons des moteurs ont également été améliorés à différentes distances pour faciliter la communication dans l'habitacle, tout en conservant une ambiance immersive à l'extérieur.
Cette mise à jour 1.28 montre l'engagement permanent de l'équipe de développement
à répondre aux attentes de la communauté et à renouveler sans cesse l'expérience du jeu. D'autres améliorations et nouveautés sont d'ailleurs attendues prochainement, preuve que DayZ
est loin de ralentir le rythme. Pour consulter les notes de mise à jour détaillées, rendez-vous directement sur les forums officiels
de DayZ.
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