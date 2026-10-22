Cyberpunk 2077 : MàJ 2.5, en lien avec Edgerunners 2, du 22 octobre 2026, patch notes et détails

Comme annoncé par CD Projekt RED, il y a de cela quelques jours, Cyberpunk 2077 se dote, en ce jeudi 22 octobre 2026, d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.5, qui apporte plusieurs éléments, notamment en lien avec la série Cyberpunk: Edgerunners 2 disponible sur Netflix.
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Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour en lien avec Edgerunners 2 arrive
CD Projekt RED a annoncé, il y a peu de temps, que Cyberpunk 2077 va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour, dont le contenu est lié à Edgerunners 2.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, qui est disponible depuis le 22 octobre 2026 sur toutes les plateformes de jeu concernées.
Patch notes de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077
Contenu Edgerunners
- Ajout d'une nouvelle quête annexe, Répression, se déroulant avant les événements de Cyberpunk: Edgerunners 2. Pour la déverrouiller, terminez Le casse et deux contrats pour Wakako, puis attendez son message.
- Ajout d'un nouveau jeu d'équipement de 5 pièces inspiré du personnage King, pouvant être obtenu pendant la quête annexe Répression.
- Ajout d'une nouvelle station de radio, HKGN 102.0 FM, diffusant diverses musiques de la série Cyberpunk: Edgerunners.
Style
- Une nouvelle collection de vêtements arrive à Night City ! Vous pouvez acheter 5 nouvelles tenues complètes auprès de différents vendeurs :
- MaxiWear : disponible à Heywood, Arroyo et Little China
- Jinguji : disponible dans le Centre-Ville
- NetWatch : disponible à Kabuki et Japantown
- IconAmerica : disponible à Pacifica, à Northside et dans les Badlands
- Et un dernier ensemble prévu pour un peu plus tard...
- La tenue d'infiltré des NUS peut maintenant être achetée chez les vendeurs de vêtements de Kabuki et Japantown.
- Quatre nouvelles palettes de couleurs TWINTONE pour la Quadra Turbo-R V-Tech sont disponibles via les Twitch Drops.
- Certaines coupes de cheveux autrefois réservées aux PNJ sont maintenant disponibles pour V. Notez que certaines sont exclusivement féminines ou masculines.
- Faites briller vos chromes ! Vous pouvez désormais personnaliser le matériel cybernétique pour vos mains. Équipez-vous des lames Mantis, bras de gorille, monocâble ou lance-projectiles et rendez-vous chez l'un des 5 cosmédocs (indiqués sur la carte par l'icône Bombe de peinture) pour modifier l'apparence de vos implants. Chaque cosmédoc est installé dans une boutique unique, possède sa propre scène d'introduction avec doublages et animations, et propose un catalogue unique d'apparences cybernétiques aux couleurs personnalisables.
- Il arrive parfois qu'une seule arme ne suffise pas. Le nouvel avantage « Deux fois plus de fun » de l'arbre de Sang-froid (ainsi que quatre autres avantages auxiliaires) introduit un style de jeu inédit, vous permettant de manier un pistolet ou revolver de la catégorie Cinétique dans chaque main.
- Ajout des cadres du jeu de cartes à collectionner Cyberpunk dans le mode photo, vous permettant de transformer vos plus beaux clichés en cartes personnalisées.
- Ajout de nouvelles poses dans le mode photo pour vous permettre d'exhiber votre maîtrise du combat à deux armes.
Modding
- Prise en charge multiplateforme des mods, avec mod.io, une première étape vous permettant de parcourir et d'installer facilement une sélection de mods créés par la communauté, directement depuis le menu de jeu. D'autres mods seront ajoutés au fil du temps. Cette fonctionnalité est disponible sur PC, Mac, PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xboxؘ Series X|S et Nintendo Switch 2.
Améliorations
- Bienvenue au paradis ! Ajout d'une nouvelle quête annexe qui vous propose de découvrir un mystère et d'explorer Night City dans le cadre d'une visite guidée racontée par Richard Night. Vous devez terminer Le casse et atteindre le niveau 15 de réputation pour la déverrouiller.
- Ajout de 12 nouvelles cartes de tarot des arcanes mineurs à découvrir à travers Night City. Le menu Tarot possède désormais des sections distinctes pour les arcanes majeurs et mineurs. Ces nouvelles cartes sont liées à une nouvelle quête annexe, une extension de Fool on the Hill, qui s'active en scannant l'une d'entre elles. Récupérez-les toutes pour recevoir une récompense spéciale.
Confort de jeu
- Les sauvegardes dans le menu « Charger une partie » sont maintenant regroupées par parties.
- Ajout de filtres aux inventaires d'appartement et de véhicule.
- Les sauvegardes utilisant des mods sont identifiées par une icône spécifique. Notez qu'il est impossible de débloquer des trophées ou succès lorsque vous jouez sur console avec une sauvegarde moddée.
- Ajout d'un curseur de réglage du champ de vision (FOV) sur consoles.
- Mise à jour des options AMD FSR. La mise à l'échelle FSR 3 a été supprimée, tandis que la génération d'images FSR 2.1, FSR 4 et FSR 3.1 reste disponible.
- Mise à jour des menus de connexion au compte CD PROJEKT RED Account, de consentement à la télémétrie et « Mes récompenses ».
Technologie
- Prise en charge du DLSS 4.5, avec génération multi-images 6X ou dynamique et modèle Transformer de 2e génération.
- Prise en charge des effets 3D sans lunettes pour les moniteurs Samsung Odyssey 3D compatibles, avec une configuration Confort dynamique permettant d'ajuster la profondeur 3D pour un meilleur confort visuel.
- Prise en charge de l'interpolation d'images MetalFX sur Mac.
- Ajout d'une option permettant d'activer ou de désactiver le FSR Anti-Lag 2 dans les paramètres.
- Ajout de diverses optimisations de performances, y compris des améliorations spécifiques pour le ray-tracing et la PlayStation®5 Pro.
- Amélioration du rendu HDR pour une restitution plus fidèle des couleurs, de la luminosité et du contraste sur les écrans compatibles.
Corrections
- Correction d'un bug sur Nintendo Switch 2 qui provoquait une erreur de type « Échec de la sauvegarde - espace insuffisant » à la sauvegarde du jeu.
- Correction d'un bug sur PlayStation®5 qui empêchait les modifications apportées aux paramètres HDR de prendre effet.
- Mission Things Done Changed - Correction d'un bug qui pouvait coincer le taxi Delamain en cas de collision avec un autre véhicule, ce qui bloquait la quête.
- Correction d'un bug qui empêchait l'activation de l'option Grain de pellicule de prendre effet.
- Correction d'un bug qui forçait V à s'accroupir ou à se relever en marquant des ennemis pendant un scan dans certaines configurations de commandes.
- Correction d'un bug qui empêchait l'affichage des paramètres de la manette pour la vue à la troisième personne.
- Corrections de fautes d'orthographe dans différentes langues.
- Ajout de diverses corrections relatives aux fonctionnalités et au contenu introduites depuis le patch 2.1.
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