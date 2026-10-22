Cyberpunk 2077 : MàJ 2.5, en lien avec Edgerunners 2, du 22 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes complet de la mise à jour 2.5, déployée le 22 octobre 2026, de Cyberpunk 2077.

Comme annoncé par CD Projekt RED, il y a de cela quelques jours, Cyberpunk 2077 se dote, en ce jeudi 22 octobre 2026, d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.5, qui apporte plusieurs éléments, notamment en lien avec la série Cyberpunk: Edgerunners 2 disponible sur Netflix.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, qui est disponible depuis le 22 octobre 2026 sur toutes les plateformes de jeu concernées.