Cyberpunk 2077 : Le multijoueur façon GTA RP franchit un cap impressionnant

Le rêve d'arpenter Night City entre amis devient réalité. Un mod multijoueur ambitieux pour Cyberpunk 2077 vient de franchir une étape majeure avec des tests concluants, ouvrant grand la porte à des serveurs roleplay dignes des plus grandes heures de GTA.

Le fantasme de parcourir les rues saturées de néons de Night City en compagnie d'autres joueurs est sur le point de se concrétiser. Alors que CD Projekt RED avait fini par écarter cette idée de ses plans initiaux, la communauté des joueurs PC a pris le relais avec une détermination admirable. Le projet baptisé CyberMP vient en effet de réaliser une session de test technique particulièrement concluante, posant ainsi les fondations solides pour l'arrivée imminente de serveurs dédiés au roleplay dans Cyberpunk 2077.

Un test technique particulièrement prometteur pour CyberMP

L'ambition de ce projet communautaire est colossale. L'objectif principal de CyberMP est de réunir des dizaines de passionnés sur un même serveur pour donner vie à cet univers dystopique. Lors de la dernière expérimentation en date, l'infrastructure a pu accueillir entre 30 et 40 participants simultanément sans rencontrer le moindre problème technique majeur. Les limites ont toutefois été atteintes lorsque le pic de 66 connexions a été franchi, entraînant quelques instabilités logiques pour un projet encore en cours de développement.

Ces chiffres peuvent sembler modestes si on les compare aux immenses serveurs de Grand Theft Auto, mais la performance reste impressionnante. Il faut garder à l'esprit que le titre de CD Projekt Red exige des ressources matérielles bien plus importantes pour fonctionner correctement. Les développeurs amateurs derrière ce tour de force multiplient désormais ces sessions d'essai à un rythme régulier, et les places s'arrachent en quelques minutes à chaque nouvelle annonce. Une étape importante avait d'ailleurs déjà été franchie à la fin de l'année dernière.

Dans l'ombre du géant GTA RP

Si les mastodontes comme FiveM rassemblent des centaines d'utilisateurs au même endroit, l'approche de CyberMP se veut pour l'instant plus intime mais tout aussi libre. Le système est conçu comme une véritable plateforme créative. L'interface de programmation sera prochainement mise à disposition sur le serveur Discord officiel du projet, permettant aux développeurs en herbe de concevoir leurs propres expériences interactives.













Il n'y a pour le moment aucune mission scriptée ni activité imposée. L'expérience se veut totalement ouverte, à l'image de ce qui a fait le succès du roleplay moderne. Cela signifie que la communauté pourra greffer ses propres créations pour imaginer des scénarios sur mesure.

Pour les curieux qui souhaiteraient suivre l'évolution de ce projet fascinant ou tenter leur chance lors des prochaines phases de test, tout se déroule sur le serveur Discord de CyberMP. Le projet progresse étape par étape et de nouveaux tests plus poussés devraient avoir lieu assez vite, avec comme ligne de mire de proposer le support du multijoueur pour Cyberpunk 2077.