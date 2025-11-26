Le développement de la suite de Cyberpunk 2077 passe enfin à la vitesse supérieure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2025 à 15h14
Le projet Orion, suite tant attendue de Cyberpunk 2077, franchit une étape cruciale. CD Projekt Red accélère le recrutement avec de nombreux postes ouverts, signalant que le développement s'intensifie malgré la priorité donnée à The Witcher 4. Voici ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise.
Le développement de la suite de Cyberpunk 2077 passe enfin à la vitesse supérieure
Alors que les regards sont naturellement tournés vers le prochain opus de la saga The Witcher, CD Projekt Red travaille activement en coulisses sur l'avenir de son autre licence phare. Connue sous le nom de code Project Orion, la suite de Cyberpunk 2077, qui reste encore très mystérieuse, vient de donner un signe de vie particulièrement encourageant pour les fans du studio polonais.

Une vague de recrutements qui ne trompe pas

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C'est souvent par le biais des offres d'emploi que l'on devine l'état de santé d'un projet avant même sa présentation officielle. Récemment, CD Projekt Red a publié une liste de 29 nouveaux postes spécifiquement dédiés à la production de Cyberpunk 2. Ces offres ne sont pas anodines étant donné qu'elles couvrent un spectre très large de compétences, allant de l'assurance qualité à la direction artistique, en passant par les opérations studio.

Ce qui est particulièrement notable, c'est la répartition géographique de ces postes. Les futurs développeurs sont attendus aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Pologne, le fief historique de l'entreprise. Bien que cela ne constitue pas une annonce de contenu à proprement parler, le volume de ces offres est un indicateur fort. Le nombre de postes ouverts pour Project Orion talonne désormais de près celui des offres pour The Witcher 4, ce qui prouve que le développement de la suite de Cyberpunk 2077 est sur le point d'entrer dans une phase active et soutenue.

Entre rumeurs de multijoueur et changement de décor

Pour l'instant, CD Projekt Red cultive le secret. Depuis la sortie et le sauvetage spectaculaire de Cyberpunk 2077, le studio communique avec parcimonie. Nous n'avons eu droit qu'à quelques teasers pour The Witcher 4 et une démo technique sous Unreal Engine 5. Cependant, l'analyse des fiches de poste a permis de déceler quelques indices précieux. Certaines descriptions suggèrent fortement que cette suite pourrait intégrer des composantes multijoueur, une fonctionnalité qui avait été promise puis annulée pour le premier volet.

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L'autre grande interrogation concerne le cadre du jeu. Mike Pondsmith, le créateur du jeu de rôle papier original, a laissé entendre que cette suite pourrait s'éloigner, au moins partiellement, de la ville emblématique du premier jeu. Il déclarait à ce sujet que « Night City est un personnage aussi important que Johnny Silverhand ou Adam Smasher. »

Changer de décor permettrait au jeu de se démarquer, mais constituerait un risque majeur tant l'identité visuelle de la ville a marqué les esprits. Quoi qu'il en soit, avec cinq projets simultanés en cours de production, comprenant en plus de tout cela un remake du premier Witcher et une nouvelle licence nommée Hadar, CD Projekt Red semble vouloir capitaliser sur sa réputation retrouvée pour augmenter sa cadence de production.

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Les cinq projets en cours de développement au sein de CD Projekt RED.

Il ne faut toutefois pas attendre des nouvelles de ce Cyberpunk 2, qui n'est pas le nom officiel, avant plusieurs mois, voire années. CD Projekt RED concentrera sa communication sur The Witcher 4 dans un premier temps.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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