Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer

Cyberpunk: Edgerunners 2 profite désormais d'une date et s'est même montré à travers une nouvelle vidéo.

Jusqu'à présent, les téléspectateurs et téléspectatrices devaient se contenter d'une fenêtre de sortie pour Cyberpunk: Edgerunners 2, qui est prévu pour cet automne. Ces derniers vont être ravis d'apprendre que Cyberpunk: Edgerunners 2 a dévoilé sa date de diffusion, via un nouveau trailer.

Cyberpunk: Edgerunners 2 arrive en octobre sur Netflix

C'est pour marquer le début de l'Anime NYC que Netflix a partagé une excellente nouvelle concernant la deuxième saison de Cyberpunk: Edgerunners. Ainsi, Cyberpunk: Edgerunners 2 se rendra disponible sur Netflix le 20 octobre 2026. D'après les informations partagées, cette saison sera constituée de 10 épisodes, comme cela est également le cas pour la première.

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Pour l'occasion, Netflix a même partagé un nouveau trailer plutôt rythmé, qui présente davantage Cyberpunk: Edgerunners 2, dont l'histoire se déroule à Night City. Nous y entendons notamment la voix de Clancy Brown (God of War III, Detroit: Become Human), qui double Weak Kingsley. Nul doute que les fans seront ravis de ces nouvelles images, qui annoncent une deuxième saison explosive.

A washed up edgerunner & a killer netrunner in Night City... what could go wrong?



Cyberpunk: Edgerunners 2 arrives OCTOBER 20. A new standalone 10-episode story from the world of Cyberpunk 2077. pic.twitter.com/0401D4RUam — Netflix (@netflix) August 20, 2026

Rendez-vous donc le 29 octobre 2026 pour découvrir Cyberpunk: Edgerunners 2, créée en collaboration entre CD Projet RED et Studio Trigger, sur Netflix. Pour rappel, la première saison, qui comporte 10 épisodes, est également disponible sur ladite plateforme.