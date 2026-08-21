Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2026 à 11h04
Cyberpunk: Edgerunners 2 profite désormais d'une date et s'est même montré à travers une nouvelle vidéo.
Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer

Jusqu'à présent, les téléspectateurs et téléspectatrices devaient se contenter d'une fenêtre de sortie pour Cyberpunk: Edgerunners 2, qui est prévu pour cet automne. Ces derniers vont être ravis d'apprendre que Cyberpunk: Edgerunners 2 a dévoilé sa date de diffusion, via un nouveau trailer.

Cyberpunk: Edgerunners 2 arrive en octobre sur Netflix

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C'est pour marquer le début de l'Anime NYC que Netflix a partagé une excellente nouvelle concernant la deuxième saison de Cyberpunk: Edgerunners. Ainsi, Cyberpunk: Edgerunners 2 se rendra disponible sur Netflix le 20 octobre 2026. D'après les informations partagées, cette saison sera constituée de 10 épisodes, comme cela est également le cas pour la première.

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Pour l'occasion, Netflix a même partagé un nouveau trailer plutôt rythmé, qui présente davantage Cyberpunk: Edgerunners 2, dont l'histoire se déroule à Night City. Nous y entendons notamment la voix de Clancy Brown (God of War III, Detroit: Become Human), qui double Weak Kingsley. Nul doute que les fans seront ravis de ces nouvelles images, qui annoncent une deuxième saison explosive.

Rendez-vous donc le 29 octobre 2026 pour découvrir Cyberpunk: Edgerunners 2, créée en collaboration entre CD Projet RED et Studio Trigger, sur Netflix. Pour rappel, la première saison, qui comporte 10 épisodes, est également disponible sur ladite plateforme.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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