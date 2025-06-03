The Witcher 4 se montre lors du State of Unreal et ça promet d'être magnifique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juin 2025 à 16h30
CD Projekt RED a profité du State of Unreal pour dévoiler davantage d'images de The Witcher 4, qui est déjà sublime.
The Witcher 4 se montre lors du State of Unreal et ça promet d'être magnifique
Comme prévu, CD Projekt RED était présent lors de l'événement State of Unreal, qui a eu lieu dans l'après-midi du 3 juin 2025, pour présenter The Witcher 4. Ainsi, au cours de cette conférence, le studio de développement polonais a montré de nouvelles images de The Witcher 4.

The Witcher 4 sous Unreal Engine 5, le rendu est déjà incroyable

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Les séquences de The Witcher 4 dévoilées au cours du State of Unreal nous montrent à la fois Ciri, la protagoniste de cet opus, qui est accompagnée par la jument Kelpie, mais aussi Kovir, l'un des royaumes du Continent (encore jamais présenté via les différents opus de la franchise), qui pourra être exploré par les joueurs et les joueuses.
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Cette présentation de The Witcher 4, qui est développé sous Unreal Engine 5, alterne, d'ailleurs, entre des plans sur l'héroïne, sur les environnements et sur une ville peuplée de nombreuses personnes. C'est également l'occasion de se faire une idée de l'aspect vivant du monde. Dans tous les cas, le constat est sans appel : le rendu est déjà magnifique.

D'après Sebastian Kalemba, le directeur du jeu, ces différentes séquences ont été capturées sur une PlayStation 5 standard en 60 FPS avec du Ray-Tracing. Nul doute que ces nouvelles images de The Witcher 4 plairont grandement aux fans de la licence.

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The Witcher 4 ne possède pas encore de date de sortie

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Malheureusement, The Witcher 4, qui a été annoncé pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024, ne dispose pas encore de date de sortie. Selon les dernières informations connues, ce nouvel opus pour la licence The Witcher ne pourrait sortir qu'en 2027 au plus tôt. En effet, CD Projekt RED a déclaré, par le passé :
Même si nous ne prévoyons pas de sortir The Witcher 4 avant fin 2026, nous gardons les mêmes objectifs financiers. Et bien qu'ils soient très ambitieux, nous avons une chance de les atteindre dans les délais prévus.
De plus, à l'heure actuelle, CD Projekt RED n'a pas précisé sur quelle(s) plateforme(s) The Witcher 4 se rendra disponible. En espérant en savoir plus très bientôt.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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