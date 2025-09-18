Cyberpunk 2 : CD Projekt recrute pour un mode en ligne



le 18 septembre 2025 à 08h56 Publié par Florian Lelong le 18 septembre 2025 à 08h56

CD Projekt RED semble prêt à franchir un cap avec la suite de Cyberpunk 2077. Le studio polonais a récemment publié une offre d'emploi pour un lead network engineer, laissant entendre que Cyberpunk 2 pourrait proposer des fonctionnalités en ligne. Un choix qui marquerait une évolution importante pour la licence.