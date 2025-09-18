Cyberpunk 2 : CD Projekt recrute pour un mode en ligne

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 18 septembre 2025 à 08h56
CD Projekt RED semble prêt à franchir un cap avec la suite de Cyberpunk 2077. Le studio polonais a récemment publié une offre d'emploi pour un lead network engineer, laissant entendre que Cyberpunk 2 pourrait proposer des fonctionnalités en ligne. Un choix qui marquerait une évolution importante pour la licence.
Cyberpunk 2 : CD Projekt recrute pour un mode en ligne

Un recrutement qui en dit long

Dans son annonce, CD Projekt RED précise rechercher un profil capable de concevoir et mettre en œuvre l'architecture réseau et les systèmes en ligne du jeu. L'objectif est clair : garantir une expérience « à faible latence et haute performance », autrement dit une base technique solide pour accueillir du multijoueur.


Ce n'est pas la première fois que le studio évoque cette possibilité. Dès 2023, CDPR avait indiqué « envisager » d'ajouter du multijoueur à Cyberpunk 2. Cette nouvelle étape de recrutement confirme que l'idée a pris de l'ampleur et que l'intégration d'un mode en ligne semble désormais actée.

Un passif compliqué avec Cyberpunk 2077

L'annonce surprend d'autant plus que Cyberpunk 2077 devait initialement bénéficier de son propre mode multijoueur. Après plusieurs reports, ce projet avait finalement été abandonné, les équipes ayant dû concentrer tous leurs efforts sur la stabilisation de l'expérience solo. Les nombreux correctifs et extensions, dont Phantom Liberty, ont permis au jeu de retrouver une image plus positive, mais ce revers reste encore présent dans les esprits.

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Avec Cyberpunk 2, CD Projekt RED entend bien éviter de reproduire les erreurs du passé. Le développement plus structuré du projet, associé aux leçons tirées de 2077, laisse penser que le studio sera en mesure de gérer de front une campagne solo ambitieuse et des fonctionnalités en ligne.

Quelle forme prendra l'expérience en ligne ?

Reste à savoir ce que cache réellement cette orientation multijoueur. CDPR n'a donné aucun détail, mais plusieurs pistes sont envisageables. Il pourrait s'agir d'éléments connectés intégrés à la campagne, où les joueurs influenceraient mutuellement leurs mondes. Une autre option serait la possibilité de rejoindre la partie d'un ami pour l'aider dans ses missions, à l'image de certains RPG coopératifs. Enfin, le studio pourrait opter pour une expérience distincte, permettant de créer un personnage inédit et d'explorer un environnement pensé pour l'interaction en ligne.

Pour l'heure, rien n'a été confirmé, mais le simple fait que CDPR bâtisse une infrastructure réseau spécifique prouve que le multijoueur est bien sur la table.

Pas avant la sortie de The Witcher 4

CD Projekt RED n'a communiqué aucune date de sortie pour Cyberpunk 2. Le titre devrait arriver après The Witcher 4, attendu au plus tôt en 2026. Les fans devront donc s'armer de patience, mais les indices actuels suggèrent que l'avenir de Night City pourrait se jouer à plusieurs.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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strouch (invité) Le 18/09/2025 à 10:56

mais qu'ils nous fassent un Cyberpunk online comme GTA !!!