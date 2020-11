Cyberpunk : Les DLC présentés après la sortie, plus d'informations sur le multijoueur début 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que l'arrivée de Cyberpunk 2077 sur nos consoles et PC est imminente, après trois reports, la question sur le contenu post-lancement va très vite être abordée. Lors du bilan financier du troisième trimestre, qui a permis de confirmer la date de sortie pour ce 10 décembre, plusieurs informations intéressantes ont été données.Premièrement,, de nombreux sont d'ailleurs corrigés. Deuxièmement, nous aurions dû avoir des informations sur les DLC, gratuits et payants, avant le lancement de Cyberpunk 2077, mais étant donné les reports, obligeant les développeurs à travailler davantage,Finalement, concernant la partie multijoueur, qui sera un produit autonome et non un mode selon Adam Kiciński,, même si sa sortie n'est, semble-t-il, pas attendue avant 2022 . Ce multijoueur, qui proposera des microtransaction , est développé par une équipe indépendante de celle travaillant sur Cyberpunk 2077, mais sera bien évidemment relié au RPG d'une façon ou d'une autre. Adam Kiciński explique que nous devons nous attendre à, lorsque la firme partagera sa stratégie post-lancement.En attendant, nous rappelons que Cyberpunk 2077 arrivera enfin le 10 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.