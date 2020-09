Cyberpunk 2077 : Le multijoueur proposera des microtransactions

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis de quelques années,. Si certaines ne sont que d'ordre cosmétique, pour acheter des skins par exemple, d'autres en revanche ont un plus gros impact sur le gameplay. La communauté n'est pas très adepte des microtransactions lorsque ces dernières permettent d'avoir certains avantages en jeu, simplement en utilisant sa carte bleue et n'hésite pas à se faire entendre, comme lors de la fameuse affaire des loot box de Star Wars: Battlefront 2.Si CD Projekt a déjà à maintes reprises indiqué que les microtransactions n'étaient pas une bonne chose . Cependant, la firme polonaise, qui a récemment annoncé que The Witcher 3 ferait son arrivée sur PS5 et Xbox Series X , affirme que ces microtransactions n'auront aucun impact sur le gameplay. CD Projekt ne sera pas « agressif » avec ces microtransactions, le seul but étant de « rendre les gens heureux de dépenser de l'argent » dans sa conception (via Wccftech ).De ce fait, seuls des cosmétiques pour les armes ou personnages, voire plus en fonction des fonctionnalités du multijoueur, devraient pouvoir être achetés. Qui plus est, dans le but de rassurer la communauté,. Seul le multijoueur est concerné.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One et présentera très bientôt sa campagne post-lancement