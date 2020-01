Cyberpunk 2077 : Le multijoueur ne sortirait pas avant 2022

Suite à l'annonce du report de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a quelque peu clarifié la situation, en expliquant que le multijoueur avait peu de chance de sortir en 2021.

Compte tenu de la sortie de Cyberpunk 2077 maintenant prévue en septembre, et des événements qui suivront, 2021 semble peu probable pour la sortie du multijoueur.

En effet, si vous aviez manqué l'information, sachez que la firme polonaise a indiqué ce 16 janvier le report de cinq mois de Cyberpunk 2077 , qui est maintenant prévu pour le mois de septembre. Même si les développeurs ont précisé que le jeu était complet et jouable, ils ont affirmé qu'ils avaient besoin de temps supplémentaire pour faire deSuite à cette annonce,a tenu une session de questions-réponse, dans laquelle, comme le rapportent nos confrères de PCGamer . Il est qualifié de, et, selon les indications données,En outre,, vice-président du développement commercial, a aussi indiqué que, mais aussi. Finalement,est confiant pour la nouvelle date de sortie, programmée pour le 17 septembre prochain, et ne devrait plus annoncer de report.Nous ne devrions donc pas avoir de nouvelles informations à propos de ce multijoueur, qui a été officialisé en septembre dernier , de sitôt. Nous rappelons que des DLC sont également prévus Ladeest maintenant programmée pour le 17 septembre, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.