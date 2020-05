Cyberpunk 2077 : Vous aurez la possibilité de personnaliser vos organes génitaux

Voici une option qui titillera la curiosité des joueurs, la personnalisation des organes génitaux dans Cyberpunk 2077.

Les joueurs peuvent sélectionner un sexe et personnaliser leur personnage ; la personnalisation peut inclure la représentation des seins, de fesses et des organes génitaux, ainsi que différentes tailles et combinaisons d’organes génitaux. Les joueurs peuvent vivre des événements lors desquels ils auront la possibilité de s’engager dans des activités sexuelles avec d’autres personnages principaux ou des prostituées – ces brèves scènes de sexe (à la première personne) présentent des personnages partiellement nus qui gémissent de manière suggestive tout en se déplaçant dans différentes positions. Certaines scènes contiennent de brèves représentations de mouvements de pénétration ; d’autres scènes montrent la tête d’un personnage se déplaçant vers l’entrejambe d’un partenaire.

Si CD Projekt Red nous a donné rendez-vous le 11 juin prochain pour en apprendre davantage sur, nous avons récemment appris queEn effet, il y a quelques jours de cela, nous découvrions que Cyberpunk 2077 avait été déconseillé au moins de 18 ans , et pour cause,. Mais ce n'est pas tout, le studio semble vouloir aller encore plus loin, là où les autres n'ont pas voulu s'y risquer de peur de choquer, carChose assez surprenante et inattendue, il y aura donc une option qui permettra aux joueurs de modifier la taille du sexe, mais également des poitrines et des fesses.Si certains pays risquent fortement de censurer, on espère que ces options ne sont pas là juste pour réaliser des fantasmes et que cela aura un réel impact dans l'histoire du jeu et celle des personnages.Il est bon de rappeler que d'autres jeux proposent eux aussi d'avoir des relations sexuelles avec des prostitués, comme la très célèbre franchise, que l'on ne présente plus. Si ces derniers avaient fait polémiques à l'époque à cause de cela, le sexe n'était pas non plus excessif et était vite oublié.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 septembre 2020 et vous donne également rendez-vous le 11 juin prochain afin d'en découvrir encore un peu plus.