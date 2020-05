Cyberpunk 2077 nous donne rendez-vous le 11 juin prochain

Sortez vos agendas, CD Projekt Red vous donne rendez-vous le 11 juin prochain pour davantage d'informations sur Cyberpunk 2077.

Le jeu très attendu deva nous donner de ses nouvelles, et ce dès. En effet, c'est sur le compte Twitter officiel dequ'un tweet est apparu, indiquant le plus sobrement possible "Night City Wire June 11".Même si l'E3 2020 n'aura malheureusement pas lieu . Nous allons donc avoir le plaisir d'en découvrir davantage sur ce qui nous attend dans le monde post-apocalyptique de Cyberpunk 2077.Même si nous ne savons pas encore si nous allons voir un nouveau trailer ou des images de gameplay inédites, ces derniers jours, nous avons déjà fait la connaissance des 7 gangs qui seront présents , et nous connaissons non seulement leurs noms et leurs emblèmes, mais également leur histoire, ce qui nous a permis de nous faire une idée un peu plus précise de ceux que l'on devra affronter, ou ceux avec qui nous aurons tout intérêt à devenir alliés.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 septembre 2020.