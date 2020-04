Cyberpunk 2077 : Selon une fuite, le sexe aura une part importante

Une fuite vient de dévoiler un peu plus d'informations concernant le jeu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Ce dernier aura de nombreuses scènes comportant du contenu sexuel.

Relation sexuelle intense

Nudité

Prostitution

Sexualisation

Langage sexuel

Plaisir sexuel

You surprised?



We don’t fuck around. https://t.co/JVh851BaOI — Paweł Sasko (@PaweSasko) April 25, 2020

Une nouvelle fuite vient de voir le jour sur concernant. Si vous êtes plutôt du genre pudique,C'est une information venant directement d'un document dequi a fait surface sur Reddit . Ce dernier indique alors que, présentant par la même occasionSi nous nous intéressons de plus près à ces raisons qui poussent l'agence à le déconseiller aux mineurs, c'est parce que ce dernier détient plusieurs éléments qui peuvent choquer :, mais il aura une place plus importante que ce que l'on pourrait croire. En effet, dans cette même liste, plusieurs éléments concernant le sexe ont été relevés, donnant alors quelques indications sur le contenu de Cyberpunk 2077, dont les scènes de sexe ont été tournées en motion capture Suite à ces fuites,, le designer principal des quêtes de, a répondu sur Twitter ne manquant pas d'y mettre un trait d'humour, s'exprimant alors « Vous êtes surpris ? On ne fait pas les choses à moitié ».Pour rappel,est toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.