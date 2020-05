Cyberpunk 2077 : Une voiture en l'honneur de Mad Max

Nombreux sont les différents hommages que nous pouvons retrouver dans les jeux. CD Projekt Red a décidé d'en faire un à Mad Max: Fury Road, et le résultat est plutôt plaisant.

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020

, et le titre dene cesse de faire parler de lui. Si dernièrement nous avons fait connaissance avec les différents gangs , nous avons aussi appris que ce dernier permettra de modéliser nos organes génitaux Plus récemment sur Twitter, le compte officiel du jeu a publié une vidéo dans laquelle nous pouvons apercevoir l'un des bolides., cette voiture post-apocalyptique se nomme, et il s'agit là d'qui vient de célébrer son cinquième anniversaire.Espérons maintenant que nous pourrons avoir ce véhicule entre nos mains, et l'ajouter à notre collection. Cyberpunk 2077 est, pour rappel, prévu sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 septembre 2020.