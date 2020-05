Cyberpunk 2077 : Les 7 gangs, leurs nom, logo et histoire

Cyberpunk 2077 proposera de nombreux gangs, lesquels pourraient avoir un rôle important dans l'histoire. Retrouvez leurs nom, logo et histoire, partagés par CD Projekt RED.

Informations et détails des sept gangs de Cyberpunk 2077

Les 6th Street

Les Animals

Les Maelstrom

Les Moxes

Tiger Claws

Les Valentinos

VoodooBoys

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec, CD Projekt RED compte proposer un vaste monde ouvert, lequel devrait être vivant et doté de très nombreux PNJ. Certains d'entre auront, bien évidemment, un rôle plus important que d'autres, pouvant même être acteur de l'histoire. Cela sera certainement le cas des, qui ont été révélés par le firme polonaise.Chacun de ces gangs possède une histoire différente, possédant des caractéristiques qui lui sont propres et sont installés dans des secteurs différents.Les 6th Street sont un gang qui a été créé par des vétérans de la quatrième guerre d'entreprise. Ayant marre de l'impuissance de la police locale, les 6th Street ont vu le jour dans le but de protéger la communauté appelée « Vista del Rey ». Néanmoins, au fil du temps, leur interprétation de la loi et de la justice est devenue de plus en plus discutable.Basés à l’ouest de Pacifica, les Animals sont plutôt agressifs et laissent de côté toutes les technologies de type cyberlogiciels. Pire, ils sont adeptes de « l'ultra-testostérone et des suppléments animaux comme des hormones de croissance, et fiers de ce qu'ils font et sont.Ce gant a été créé avec les restes des Metal Warriors, ancien gang éliminé, ou presque, par les Inquisiteurs. Il compte dans ses rangs des membres de la Red Chrome Legion et d’Ironsights, n'étant pas en très bon terme avec ces mêmes Inquisiteurs. Les Maelstroms ont dans leur ligne de mire les Inquisiteurs, mais cela ne les empêche pas de s'attaquer à n'importe quelle autre personne.Fondé peu avant le début des événements présents dans Cyberpunk 2077, en 2076, suite à la mort de Elizabeth "Lizzie" Borden, la propriétaire d'un club de strip-tease et ancienne prostituée, les Moxes se veulent être les protecteurs des femmes et hommes qui travaillent, contre les violences ou les abus qu'ils pourraient subir de certains clients.Le gang des Tiger Claws est un clan d'origine japonaise et très influencé par cette culture. Très violents et assez intimidants, ces derniers sont remarquables par leurs katanas et leurs tatouages lumineux. Les motos semblent être leur moyen de locomotion préféré.Il s'agit là d'un des gangs les plus importants et grands de Night City. Ces derniers possèdent des valeurs fortes et accordent une importance à l'honneur, la justice et la fraternité.Ce gang n'a pas encore été présenté par CD Projekt RED. Nous mettrons à jour l'article dès lors que de plus amples informations seront disponibles.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 septembre 2020.