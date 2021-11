Cyberpunk 2077 sera vu comme un très bon jeu à long terme, estime CD Projekt RED

PC → 16,89 € au lieu de 59,99 €, soit 72 % de réduction.

faisait office de jeu très attendu en 2020, mais a déçu un bon nombre de joueurs, notamment à cause de ses trop nombreux problèmes, et une optimisation inexistante sur les consoles d'ancienne génération et une partie des PC. Toutefois, malgré cela,reste un bon jeu et celles et ceux qui ont pu en profiter pleinement sont pour la plupart ravis de l'expérience.CD Projekt RED, de son côté, est parfaitement conscient du lancement raté. Le studio a d'ailleurs travaillé, une grande partie de l'année, sur des améliorations, qui ont été déployées ces derniers mois. Du travail reste cependant à faire sur ces points, alors que les mises à jour next-gen sont maintenant attendues pour le début de l'année 2022. Durant une interview , Adam Kiciński, PDG, a expliqué queétait « le projet le plus important, le plus ambitieux et de loin le plus complexe de nos 27 ans d'histoire ». Il a poursuivi en expliquant que la sortie d'une nouvelle franchise était toujours un défi relevé,, précisant qu'avec le temps « Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu et, comme nos autres titres, il se vendra pendant des années ».D'ailleurs, il confirme l'arrivée d'une nouvelle mise à jour majeure pour le début de l'année 2022, la version 1.5, tout comme le patch next-gen, qui est très attendu suite à ses différents reports. Cyberpunk 2077 a récemment connu une vague de critiques positives , alors qu'il fait son retour parmi les jeux les plus vendus sur Steam, ce qui fait évidemment plaisir au studio polonais. Ce dernier va d'ailleurs, dès 2022, commencer à œuvrer sur un nouveau projet . Si vous ne le possédez toujours pas, vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :