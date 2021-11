Cyberpunk 2077 profite depuis peu d'une vague de critiques positives

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players



You can’t imagine what it means to me pic.twitter.com/bz3xElKixT — Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021

Près d'un an après la sortie de, le constat reste sensiblement le même. Nous avons affaire à un très bon jeu, mais l'expérience est gâchée par de nombreux problèmes et une optimisation à revoir, notamment sur PS4, Xbox et certains PC. Naturellement, le titre a été très critiqué depuis sa sortie, même si plusieurs mises à jour de taille ont déjà été délivrées. En outre, les DLC et la mise à jour next-gen , deux choses attendues, ont été reportés à maintes reprises et ne sont, maintenant, plus programmés avant l'année 2022, ce qui n'a pas manqué de mécontenter les concernés.En dépit de tout cela,. Ainsi, si nous nous rendons sur la page Steam du RPG , nous pouvons lire de multiples louanges, allant du simple « Good game ! » à des critiques plus construites, vantant l'univers, les graphismes ou encore la bande-son. Naturellement, les développeurs sont très heureux de voir de tels avis être émis :En parallèle,, se classant deuxième, au même où ces lignes sont écrites, juste derrière le tout frais Farming Simulator 2022. Il faut dire que le dernier titre de CD Projekt RED profite d'une réduction de 50 % à l'occasion des soldes de Steam. Concernant son futur, d'autres mises à jour arriveront, en plus des DLC et de la mise à jour next-gen.