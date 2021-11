CD Projekt lancera le développement d'un nouveau AAA dès 2022, probablement un nouveau The Witcher

Nous nous concentrons actuellement sur nos deux franchises. Les deux ont un énorme potentiel, donc l'un de nos objectifs stratégiques est de commencer à travailler sur des projets AAA en parallèle au sein de nos IP, ce qui devrait arriver l'année prochaine.

CD Projekt RED ne devrait pas chômer dans les mois à venir. Entre les mises à jour next-gen pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, qui doivent arriver courant 2022, mais aussi d'autres correctifs pour améliorer l'expérience du premier, tout comme des DLC, il y a déjà de quoi faire. Mais une partie du studio polonais va également se concentrer surToutefois, comme l'indique Adam Kiciński, président de la société, dans une interview accordée au média polonais Rzeczpospolita , celui-ci sera issu de l'une des deux licences phares du studio,. Cette envie de profiter du poids de ces deux marques avait été expliquée il y a de nombreux mois, mais le PDG confirme l'ambition de CD Projekt RED de vouloir profiter du succès de The Witcher et du potentiel de Cyberpunk., puisqu'au début de l'année 2020, ce même Adam Kicinski avait précisé qu'après la sortie de Cyberpunk 2077,. Néanmoins, nous ne devrions pas avoir affaire à The Witcher 4, puisque la série qui a vu le jour entre 2008 et 2015 a été conçue comme une trilogie.Nous devrions en savoir plus durant l'année 2022, mais en attendant,, qui connaît actuellement une vague de critiques positives sur Steam