Cyberpunk 2077 proposera des scènes de dialogue réalistes et immersives

Nous le savons déjà,. De nombreuses fonctionnalités seront au rendez-vous pour proposer une expérience de jeu unique, dans la ville de Night City et ses alentours. Cette complexité est notamment à l'origine du double report du titre, maintenant prévu pour le mois de novembre. Toutefois, CD Projekt RED n'a évidemment pas encore livré tous ses secrets, et la firme compte nous en dévoiler un peu plus dans les semaines à venir.Le studio polonais s’est exprimé avec Sony, dont tous les détails seront à retrouver dans l’Official PlayStation Magazine de septembre, et l'un des sujets n'est autre que les dialogues. V, le protagoniste, aura comme dans la licence The Witcher, de nombreuses conversations à tenir,. Une fonctionnalité peut-être optionnelle pour certains, mais qui pourra s’avérer être particulièrement utile pour d'autres,. En effet, même en plein dialogue,, action qui pourrait être causée par les événements précédents votre conversation,En attendant d'en découvrir encore un peu plus sur, nous rappelons que le titre pourra se terminer sans finir la quête principale . Du gameplay a récemment été partagé afin de découvrir un peu plus le monde ouvert du jeu.est attendu sur PC, PS4 et Xbox One le 19 novembre 2020.