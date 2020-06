Cyberpunk 2077 : Du gameplay inédit partagé, ainsi que de nouvelles informations

CD Projekt RED a partagé une nouvelle bande-annonce, du gameplay et des informations inédites à propos de Cyberpunk 2077.

L'événementétait attendu par tous les futurs joueurs de. Après un premier report suite aux événements survenus aux États-Unis au début du mois de juin, CD Projekt l'avait reprogrammé ce 25 juin.Comme promis, les joueurs ont pu découvrir(voir ci-dessous), mais aussi du gameplay, chose plus rare. Ces images permettent donc d'avoir un aperçu de ce que proposera l'expérience Cyberpunk 2077 aussi bien avec les combats, qui promettent d'être énergiques, mais aussi plus discrets, que les phases plus lentes. Bien évidemment le joueur pourra conduire des voitures, mais pourra opter pour une vue à la troisième personne. Le reste du jeu se fera exclusivement en première personne, et cela nous donne une impression d'immersion totale.En outre, nous avons également appris que des médecins et chirurgiens pourront modifier votre corps en implantant divers outils ou gadgets afin de vous octroyer des compétences spéciales. Une série animée tirée de l'univers a également été annoncée, pour arriver en 2022 sur Netflix (plus d'informations ici ). Finalement, la grande nouveauté présentée n'est autre queVous pouvez retrouver toute la présentation de ce Night City Wire directement sur Twitch Pour rappel, suite à son nouveau report, Cyberpunk 2077 est maintenant prévu pour le 19 novembre, toujours sur PC, PS4 et Xbox One.