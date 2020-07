Cyberpunk 2077 peut se finir sans terminer la quête principale

CD Projekt souhaite proposer une expérience originale avec Cyberpunk 2077, qui pourra, par exemple, être terminé sans que la quête principale n'ait été finie.

Ces sous-intrigues nous permettent de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant - elles modifient l'intrigue principale du jeu et elles le font de telle manière que vous pouvez même ne pas finir cette intrigue principale, mais finir quand même le jeu et obtenir un épilogue complètement différent de celui qui a fait d'autres choix, rencontré d'autres personnages et noué des relations avec eux.

Nous le savons déjà,est construit d'une manière complexe. Les choix et actions des joueurs auront des conséquences sur le reste de l'aventure,. Dans un entretien accordé à nos confrères de Spider Web , Pawel Sasko, lead quest designer, a confirmé cela, tout en nous expliquant davantage la construction de l'histoire et l'enchaînement des missions qui seront proposées aux joueurs.Les développeurs se sont donc largement inspirés de ce qu'ils avaient fait pour The Witcher 3 , mais en allant encore plus loin, notamment avec les quêtes secondaires qui viendront compléter l'intrigue principale. Ces dernières peuvent être déclenchées de diverses manières et ne seront pas dans le même ordre pour tous les joueurs.Qui plus est, Pawel Sasko nous apprend que. De nouvelles informations qui semblent donc prometteuses, mais logiques puisque CD Projekt RED espère que Cyberpunk 2077 marquera l'industrie vidéoludique autant que l'a fait The Witcher 3 lorsqu'il est sorti en 2015. Cette façon dont sont générées les quêtesarrivera, pour rappel, le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.