Cyberpunk 2077 : Nous en apprenons plus sur les gangs The 6th Street et Mox

CD Projekt Red a décidé de nous en dire un peu plus sur certains gangs qui constituent son jeu Cyberpunk 2077.

The 6th Street

Founded by veterans of the 4th Corporate War tired of the helplessness of the NCPD, 6th Street was meant to serve and protect the community of Vista del Rey. Today their interpretation of the law and “bringing justice to the city” is questionable and self-serving. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/vnfz7AsHpu — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 10, 2020

The Mox

Formed in 2076 after the death of Elizabeth “Lizzie” Borden, a strip club owner & ex-prostitute who treated her workers fairly and defended them from violent clients, The Mox refer to themselves as “those who protect working girls and guys” from violence and abuse. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/X1Ie8JjPYo — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 8, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours maintenant, nous découvrions les emblèmes de tous les gangs présents dans, qui est attendu pour le 17 septembre prochain. La firme polonaise commence ainsi à dévoiler quelques informations supplémentaires, notamment à propos des gangs.Fondé par les vétérans de la 4e Guerre d'Entreprises,, l'un des quartiers de. Cependant, les choses ont bien changé depuis, et ce qui n'était qu'une organisation s'est transformée peu à peu en un gang, traînant alors dans des affaires louches et de corruption.CD Projekt a également présenté un autre des gangs présents dans son jeu, celui des. Ce dernier a été. Celui-ci a pour but de protéger ses travailleuses et travailleurs des clients violents, mais également des abus qu'ils subissent.En attendant d'autres informations sur les prochains gangs, nous vous rappelons queest toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Une version propre aux consoles de nouvelle génération sera également disponible, mais après leur lancement