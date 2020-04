Cyberpunk 2077 : Une version PS5 et Xbox Series X annoncée

Malgré la pandémie du Coronavirus, CD Projekt Red a assuré que Cyberpunk 2077 sortirait bien en septembre prochain. De plus, nous en savons un peu plus sur les versions prévues pour les consoles nouvelle génération.

Pour ce qui est de la console de Microsoft, comme je l'ai dit, nous avons officiellement confirmé la mise à jour et la disponibilité intergénérationnelle, ce qui signifie que vous pourrez jouer au jeu dès le début sur la prochaine génération. Cependant, pour ce qui est d'une version next-gen complète, qui viendra plus tard, nous n'avons pas encore annoncé quand (de date de sortie) et je n'ai pas de nouveau commentaire à ce sujet.

Il n'y a pas d'annonce officielle venant de PlayStation, donc nous ne pouvons vraiment rien confirmer ou nier. C'est PlayStation qui doit d'abord s'occuper de ces questions et ensuite nous serons heureux de faire un commentaire, mais nous ne pouvons pas les devancer.

a très récemment déclaré que son jeu très attendune subira pas de second retard, et que sa sortie est bel et bien confirmée pour septembre 2020 Michal Nowakowski, vice-président de CD Projekt Red, nous a également appris dans une session de questions-réponses, traduite par VGC , à savoir laet laLe studio avait pour rappel promis que la version de la Xbox One serait compatible sur la Xbox Series X, mais une version propre à ces plateformes sera bel et bien au rendez-vous.Comme annoncé ci-dessus, ces versions devront être "correctes" et seront donc disponibles un peu plus tard.. Ces derniers ont ajouté que ce n'était pas à eux de faire l'annonce de cette sortie en premier.Avec cette déclaration, nous pouvons fort espérer que Sony est déjà sur le coup et que nous aurons également le droit à sa sortie sur la prochaine PlayStation avant le lancement de la version next-gen. Il ne reste plus qu'à la firme à faire l'annonce officielle.Pour rappel,sur PC, PS4 et Xbox One.