Cyberpunk 2077 : Les emblèmes des gangs dévoilés et un concours mis en place

Si CD Projekt Red a décidé de publier les emblèmes des gangs présents dans Cyberpunk 2077, un concours est également organisé pour les amateurs de customisation et de modding PC.

Avec la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier à cause du Covid-19, l'équipe du studio a dû changer ses habitudes afin d'avancer sur le développement du jeu. Néanmoins, présents à Night City. Nous apprenons donc que, et si nous savions déjà que les seraient de la partie, nous découvrons maintenant les noms des autres gangs. Si le studio a décidé de publier ces derniers, ce n'est pas par hasard. En effet, la firme polonaise pour les joueurs. Nommé, les participants doivent donc imaginer la tour de PC de leur rêve, mais attention, à l'image du jeu bien entendu, et quelques conditions sont également à prendre en compte : ils doivent obligatoirement utiliser un matériau recyclé, et le design doit respecter un cahier des charges fourni par. Cependant, pas besoin de réaliser le projet, un simple concept suffira. Pour rappel, sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre 2020.