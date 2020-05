Cyberpunk 2077 ne proposera pas de microtransactions malgré l'étiquette présente

Souvent mal-aimées des joueurs, les microtransactions ne seront pas présentes dans Cyberpunk 2077 malgré l'étiquette qui les mentionne.

S'il y a un jeu qui ne cesse de titiller notre curiosité, c'est bel et bien CD Projekt Red nous a donné rendez-vous le 11 juin prochain afin d'en apprendre davantage sur ce que nous réserve ce monde post-apocalyptique, et si nous avons appris récemment que nous aurons la possibilité de personnaliser les organes génitaux de nos personnages , voici que nous en apprenons plus enSouvent source de conflits entre les développeurs et les joueurs,sont pour la plupart du temps mal vues., le studio a tenu à préciser que. En effet, le site Twinfinite a contactéafin d'y voir plus clair.Le studio l'affirme, il s'agit simplement là d'une politique relativement nouvelle de l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) qui consiste à. Il ne s'agira donc pas d'achat in-game à proprement parler, maisque CD Projekt Red a préparé pour son titre très attendu.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 septembre 2020.