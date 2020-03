Cyberpunk 2077 : Rencontre avec un nouveau gang, les Tyger Claws

Alors que nous nous rapprochons petit à petit de la sortie de Cyberpunk 2077, les spéculations vont bon train, et certaines sont à bannir alors que d'autres valent le coup de s'y intéresser.

Les Tyger Claws sont un gang de rappel japonais à Night City, installé dans le quartier de Westbrook, également connu sous le nom de "Japantown" la partie de la ville où les gens vont quand ils recherchent des sensations fortes. Comme ils sont les protecteurs de la communauté japonaise dans son ensemble, on pense qu’ils sont soutenus par l’une des mégacorporations les plus puissantes de Cyberpunk 2077: Arasaka.

L'un des jeux les plus attendus de 2020,continue d'intriguer les joueurs car il reste assez discret sur son contenu, et certains en profitent d'ailleurs pour faire circuler de fausses informations.Cependant, une récente vidéo publiée sur YouTube parprésente l’un des nombreux gangs qui semblent parcourir les rues Night City :Nous apprenons alors queen ce qui concerne les combats, préférant donc se battre de façon plus traditionnelle en utilisantnotamment. Pour affirmer les dires de cette vidéo, il existe deux éléments à prendre en compte. Premièrement, l'artiste qui s'appellea travaillé pouret il a publiésur lesquelles apparaissent les différents gangs criminels de Night City:et. Deuxièmement,est actuellement répertoriée dans la boutique officielle de CD Projekt Red En attendant d'en savoir davantage sur ce nouveau clan, nous rappelons quesera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre 2020. Qui plus est, vous pouvez, d'ores et déjà, le