Cyberpunk 2077 : The World of Cyberpunk 2077 sera disponible en juin

C'est au mois de juin que vous allez pouvoir en découvrir un peu plus sur Cyberpunk 2077 avec cet ouvrage entièrement dédié à l'univers du jeu, The World of Cyberpunk 2077.

Apprenez tout sur l'histoire des quartiers teintés de néon de Night City. Examinez la cybernétique, les armes, les personnages et plus encore dans cette fusion complexe d'art et de savoir-faire qui est une nécessité pour les fans du jeu vidéo RPG à succès, Cyberpunk 2077.

Si nous nous pouvions nous attendre à un report deà cause de la pandémie qui touche toute la planète, CD Projekt Red a confirmé que celle-ci ne devrait pas avoir d'impact sur le jeu . Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il semblerait également que le livre consacré à Cyberpunk 2077 et qui est intitulésoit disponible dès le mois de juin 2020.. Selon le site officiel Dark Horse Books , cet ouvrage est un « un examen approfondi des riches traditions d'une épopée dystopique ».Avec pas moins de 192 pages, cet ouvrage regroupe d'innombrables informations détaillées sur le jeu, qui pourraient alors fournir des détails précieux aux joueurs qui voudraient en savoir plus sur ce qui les attend dans. Actuellement au prix de 39,99 $, il est disponible à l'achat via Amazon , Barnes and Noble, Booksamillion, Indigo et dans les magasins Indiebound.Pour rappel,sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre 2020. Qui plus est, vous pouvez d'ores et déjà