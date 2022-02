Cyberpunk 2077 : Le transfert des trophées de la PS4 à la PS5 est impossible

PC Édition Standard → 15,99 € au lieu de 59,99 €, soit 73 % de réduction.

Suite au dernier livestream sur Cyberpunk 2077, les développeurs de chez CD Projekt Red ont déployé la mise à jour next-gen tant attendue, la 1.5 . D'ailleurs, ils en ont profité pour sortir une version démo de leur jeu , sur les consoles PS5 et Xbox Series. Et s'il est possible de transférer sa sauvegarde de sa PS4 à la PS5 ou bien de sa Xbox One à l'une des Xbox Series, les joueurs et joueuses se sont rendu compte d'un paramètre quelque peu frustrant.En effet, après diverses manipulations, beaucoup ont compris qu'. Ainsi, ceux qui avaient commencé leur partie sur PS4 et qui souhaitaient la poursuivre sur PS5 ne pourront pas récupérer leur avancement vers le Platine. Ce qui a, bien évidemment, créé de la frustration pour celles et ceux qui désiraient posséder tous les trophées de Cyberpunk 2077. La raison ?. Par ailleurs, le système de trophées n'est pas le même entre les deux consoles PlayStation. Il faudra donc recommencer de zéro.